Bochini: “River no ganó bien”

Una de las palabras autorizadas en el mundo Independiente es Bochini, quien habló luego de la eliminación por Copa Libertadores. “River no ganó para nada bien la serie, yo no estoy de acuerdo en que haya ganado bien porque no fue superior en ninguno de los dos partidos”, declaró. Y añadió: "La ganó porque el fútbol es así, vos aprovechas los momentos justos de un partido y ganás, como fue el segundo gol donde justo sale Benítez y a los dos minutos vino el segundo gol”.

Además, al ser consultado por el penal a Benítez declaró: "Lo de Pinola fue un penal más grande que la cancha de River, cualquier jugador que impacte a otro con una plancha es foul".

Ariel Holan, que se lamentó por la eliminación, también dio su punto de vista sobre el partido. “Creo que en el balance de los 180 minutos, River a partir del segundo gol justificó el pase a las semi”, declaró. Luego, continuó: "En Avellaneda fuimos inferiores los primeros 20 minutos, luego lo emparejamos y fuimos superiores. Acá River ganó merecidamente".

Finalmente dijo que esto es parte de un proceso y que el año que viene apuntarán a ganar la Copa. Más allá de todo análisis sobre el juego, el penal de Pinola no sancionado fue de lo más hablado luego del encuentro. Sobre lo sucedido, Martín Campaña expresó que le pareció raro que el árbitro revisara la jugada. ”Estas cosas son raras y no le hacen bien al fútbol”, cerró el arquero.

En referencia a la actuación del juez, Silvio Romero contó en conferencia de prensa qué es lo que vio el. "En la jugada del primer tiempo escuchó a los del VAR, empezó a consultar y ellos le dijeron que fue una acción de partido", manifestó el delantero.

Martín Benítez, a quien le cometió la falta Pinola fue más profundo en su análisis: "La verdad es que hay que ser realistas, no pudimos encontrar el partido, por ahí al principio del segundo tiempo pudimos marcar”, declaró.