Todo definido por Sciacqua: Convocados

Patronato recibe por la fecha ocho de la Superliga, a Independiente de Avellaneda. El encuentro será en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a partir de las 20:00hs del día sábado.

El actual DT del patrón, Mario Sciacqua dio la lista de convocados para el Partido del sábado:

Sebastián Bertoli

Federico Costa

Lautaro Geminiani

Walter Andrade

Agustín Sandona

Renzo Vera

Bruno Urribarri

Nicolás Pantaleone

Mauricio Sperduti

Abel Peralta

Damián Lemos

Federico Bravo

Matías Garrido

Gabriel Carabajal

Lautaro Comas

Nicolás Royon

Ezequiel Rescaldani

Facundo Barceló

La famosa y repetida frase, equipo que gana no se toca no está en la mente de Patronato. Los once que ganaron el pasado partido ante Talleres de Córdoba, sufrirá una modificación y cambiaría a Sandona por el ingreso de Renzo Vera.

Los once que se perfilan: Bértoli; Geminiani, Andrade, Vera, Pantaleone; Sperduti, Lemos, Carabajal, Comas; Royón y Rescaldani.

Independiente

Con dos semanas de descanso por delante por la fecha FIFA, Ariel Holan no les dará descanso a los futbolistas que jugaron contra River. Maximiliano Meza estará en condiciones de jugar luego del golpe que sufrió en la última jugada del partido contra el millonario. Si bien el DT no dio pista alguna, un probable equipo para jugar en Paraná es Campaña; Bustos, Franco, Figal, G. Silva; Domingo, F. Silva; Romero, P. Hernández, Benítez; Gigliotti.

El encuentro se disputará el sábado 6 de octubre a las 20hs, en el Presbítero Bartolomé Grella. El arbitraje estará a cargo de Andrés Merlos y la televisación será por TNT Sports.