Echeverría: "Todos tenemos que aportar desde nuestro lugar"

Se fue Cristian Ledesma, tomó la posta Juan Carlos Blengio por una fecha, y rápidamente arreglaron la llegada de un hombre del riñón de la institución, identificado con los colores, referente en su momento y, al igual que Chimi, que colgó recientemente los botines y ya se calza el buzo de entrenador: Mariano Echeverría, el flamante DT de Tigre. Su desafío no será nada fácil, ya que debe levantar a un equipo que está muy complicado con la permanencia y debe lograr una campaña similar a la del año 2012, con el mismo Echeverría como protagonista.

Este mediodía, con presencia de Tigre VAVEL, el Flaco brindó una conferencia de prensa tras el entrenamiento y expresó sus sensaciones sobre este nuevo paso en su vida: "Estoy muy contento, haber pasado por el club, conozco el entorno, ayuda a la adaptación más rápida. Ha sido una recepción buena de parte de todos. Es un gusto de volver a verlos (a los jugadores) y trabajar juntos, con mucha expectativa, sabiendo la responsabilidad que conlleva.". Acerca de las negociaciones para su llegada, acotó: Fue consensuado, ya me había retirado. Cuando uno tiene tiempo libre trabaja de lo que le gusta y quiero dedicárselo a Tigre. Se pudo lograr el acuerdo, con un convencimiento y una idea de lo que podemos llegar a necesitar".

Por otro lado, el ex zaguero central prefirió no hablar sobre tácticas ni esquemas, manifestando que eso se dará en función al rival y al momento: "Queremos ofrecerle al club en este momento lo más adecuado, no ser obstinado con una idea de juego, con un sistema de juego o con los jugadores, lo que apuntamos acá es aportarle una idea o funcionamiento que sea acorde a lo que estamos peleando y así poder revertir esta situación. Pero mostrando otra cara, otra actitud, sumándole a lo bueno que han hecho, no vinimos a hacer borrón y cuenta nueva".

"No venimos a hacer borrón y cuenta nueva"

Consultado por su cuerpo técnico, el DT no escatimó elogios, sabiendo que varios fueron compañeros en el Matador: "El sentido de pertenencia, lo que hemos pasado por el club, ya lo sabemos de lo que estamos hablando. Más allá de eso, creemos haber encontrado las piezas importantes para la situación que se vive en cada lugar. El Ayudante es Lechu Maggiolo, que ha arrancado en el Club desde sus comienzos, desde la B Metropolitana hasta partidos internacionales, el otro es Livio Contessotto, un chico que traspasa todas las líneas como DT, como preparador físico y como videoanalista es uno de los máximos exponentes del país, y eso es muy importante. Damián Albil es el Entrenador de Arqueros, que también ha estado en una etapa linda del Club, la etapa de las copas. Todo eso evitando que el contexto sea un impedimento o un pequeño tiempo que podamos perder, sumado al piloto de tormento que tuvimos en 2012, es una muñeca ideal parta un momento tan delicado".

El lunes a las 19, Tigre jugará ante Estudiantes de La Plata, por la fecha 8 de la Superliga, en el Coliseo de Victoria. Será la presentación del Flaco, que cerró haciendo alusión a la importancia del hincha de apoyar en este momento tan duro: "El grupo puede llegar más golpeado desde los anímico que desde lo futbolístico. Hemos hablado con los chicos, han hecho cosas muy buenas. Necesitamos que cada uno de su potencial, si logramos como comunidad y familia de Tigre que cada jugador pueda dar lo máximo, creo que vamos a acercarnos al objetivo. Todos tenemos que aportar desde nuestro lugar para que el objetivo esté más cercano, no lejos. La gente va a jugar su papel clave y no tengo dudas que desde lunes eso va a aparecer". La era Echeverría ya empezó.