Guillermo Barros Schelloto “Quiero destacar los huevos que tuvieron los jugadores”

Luego de la increíble remontada a pesar de los fallos constantes del arbitraje en contra del equipo de La Ribera, Guillermo habló sobre el partido: “Quiero destacar los huevos que tuvieron los jugadores, un clásico, ir perdiéndolo y empatarlo, es para felicitar a los jugadores por el carácter que tuvieron". “"Del árbitro prefiero no hablar. Uno reclama en la cancha con respeto y queda ahí. Quiero destacar a los jugadores, metieron ganas, juego, fútbol, ir por afuera que era la idea, fueron a empatarlo".

Barros Schelotto también se refirió al partido con Palmeiras por las semifinales de la Libertadores: “Versus Palmeiras debemos ser inteligentes y arteros”. Para luego, felicitar a Rossi: “Tapó Rossi la pelota del 3-0 y después los metimos en un arco a Racing".

El entrenador bicampeón habló sobre la gira de la Selección y dio su opinión al respecto: "No hay necesidad que la Selección juegue tantos amistosos después del Mundial, no quién juega o quién no... hay que considerar el calendario. La gente ya no quiere saber nada de las Selecciones, quieren ver los partidos de los equipos que son hinchas".

Por último habló del nuevo arquero que arribará en Boca, Carlos Lampe: "Esta noche hablaré con Carlos Lampe, espero que no se duerma, lo veré en la semana y atajará el mejor como siempre. Confió mucho en Rossi, fue bicampeón, cometió un error el otro día y lo corrigió con los pies, es un arquero que a mí me da seguridad".