Franco Armani: "La idea es estar listo para el partido contra Gremio"

Tras someterse a los estudios médicos, Franco Armani dialogó con los periodistas que aguardaban su palabra y el portero Millonario empezó contando en qué momento del encuentro ante Sarmiento sintió la molestia sobre esto comentó: "La lesión fue en el segundo tiempo y en la última pelota cuando saqué de arriba ya me terminó de molestar", sin embargo una de las figuras del equipo de Núñez, mañana empezará la tarea de kinesiología y llegar en forma al compromiso de ida por la primera semifinal de Copa Libertadores. Por otro lado, Armani, dejó en claro su etapa de recuperación y a esto sentenció:"Los tiempos de recuperación de mi lesión en la pierna derecha lo saben los médicos de River y los kinesiólogos" y el hincha de River le prende velas a la mejoría de su guardameta.

Después de eso, el ex Atlético Nacional, dio su postura sobre todas las competiciones de su conjunto: "Estamos por buen camino. Cada torneo que disputamos lo queremos ganar" , en la actualidad los dirigidos por Marcelo Gallardo, se encuentran en semis de Copa Argentina y Libertadores, además luchando un lugar en los primeros puestos por Superliga. Luego de dar su opinión del elenco de Gallardo, ayer fue dado de baja de la gira de la escuadra albiceleste, sobre eso concluyó: "Estoy triste por no poder estar en la Selección", el ex Deportivo Merlo se había ganando nuevamente un lugar en la convocatoria nacional y su lugar será ocupado por Guido Herrera.​

Armani llegando a realizarse los chequeos médicos correspondientes. Foto: Twitter

Por último, no será el único que ser bajado del avión, de los jugadores de La Banda convocados por Lionel Scaloni: anteriormente quedaron desafectados Exequiel Palacios, quien sufrió en el cotejo de los cuartos de final frente a Independiente un desgarro en el aductor izquierdo y Gonzalo Martínez, quien en el clásico ante Boca salió por una molestia en el bíceps femoral izquierdo, ambos mediocampistas no estarán a disposición de Scaloni de cara a la próxima doble fecha FIFA en la ventana de octubre.