Una gira devaluada

El momento de la Selección Argentina dista de ser buena, y el arranque de la gira por Arabia Saudita fue el claro ejemplo. En la antesala a los amistosos ante Irak y Brasil, la albiceleste no pudo empezar a trabajar por la ausencia de jugadores.

A solo tres días del primero choque, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tuvieron que cancelar el entrenamiento de hoy, ya que solo contó con nueve jugadores convocados y un sparring. De los citados por el técnico se encuentran Sergio Romero, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Germán Pezzella, Santiago Ascacíbar, Roberto Pereyra, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, mientras que el juvenil Manuel Roffo como parte de los sparrings.

Con el escaso número de jugadores disponibles, de los que la mayoría tuvo complicaciones por problemas con la visa que se necesita para ingresar al país árabe, la selección solo llevó a cabo tareas de gimnasio en el hotel, por lo que tendrá dos prácticas para preparar el amistoso ante Irak.

#SelecciónMayor Los futbolistas de @Argentina que ya se encuentran en Arabia realizaron hoy un entrenamiento en el gimnasio del hotel. pic.twitter.com/uu4aLl2KIG — Selección Argentina (@Argentina) 8 de octubre de 2018

Scaloni y las bajas

Con respecto a las bajas de última hora de Franco Armani (fue reemplazado por Guido Herrera de Talleres) y Cristian Pavón, que despertaron la polémica y se sumaron a las de Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez y Alan Franco, Lionel Scaloni fue contundente y señaló que no hay nada extraño detrás de las ausencias y que para él es un tema termina.

“No tengo malestar como entrenador porque prefiero que vengan sanos. Si ellos mismos me transmiten que no están bien, no hay mucho más que agregar. Yo me involucré y hablé personalmente. No tengo ningún tipo de dudas. Es lógico que al estar la Copa Libertadores de por medio sea un punto más que la gente quiera discutir”, dijo el técnico.