Martínez: "Salió todo redondo" 

El lateral derecho de Unión atribuyó la victoria de su equipo a que dentro de las funciones asignadas a él por Madelón, tuvo más relevancia en el ataque por el sector derecho, siendo decisivo en el resultado final, no solamente por los goles anotados, sino también por la generación de peligro en cada ofensiva Tatengue: “La verdad que salió todo redondo, yo lo venía intentando pateando en partidos anteriores y no se me venía dando, por suerte esta tarde pudieron entrar dos así que me voy muy feliz”, indicó.

También alzó la voz Mauro Pittón, otro de los futbolistas experimentados del equipo de Leonardo Madelón que en este partido fue titular y se mostró conforme por la victoria conseguida pero admitió: “Creo que siempre tuvimos la tranquilidad para no desesperarnos después del primer gol, ellos nos iban a ir a buscar, pero nuestra idea se pudo cumplir, la de mantenernos cerrados y ocupar los espacios que ellos dejaban. Sabíamos que esa presión de Central la teníamos que aguantar, porque nosotros de contra encontraríamos buenos espacios en el partido”, declaró.

El último en dar declaraciones fue Franco Fragapane, que fue el autor del tercer gol de la victoria luego de una asistencia de Martínez, en donde el ex Arsenal no perdonó y venció al arquero Ledesma. El jugador del Tatengue analizó: “Hay que tomarlo como uno lo piense, fue un cambio más ofensivo que defensivo para nosotros, salió un delantero pero entró uno atrás que marca bien y los laterales iban para arriba como loco”.

Fragapane cuando tuvo que explicar la jugada que desembocó en su gol, manifestó: “La agarré justo, me quedó ahí y por suerte la metí. Por suerte salió bien todo lo que entrenamos en la semana con Leonardo Madelón”, comentó.

Con esta victoria, el Tatengue alcanzó los 15 puntos y se encuentra a 5 del líder Racing e igualó a Atlético Tucumán que es el segundo en el torneo. Ahora el conjunto de Unión deberá visitar a Argentinos Juniors por la fecha número 9 de la Superliga Argentina.