Otro más a la enfermería y van...

Este parate por la doble fecha FIFA llega en un momento indicado para Marcelo Gallardo y compañía, porque en este contexto puede recuperar soldados de diferentes molestias, pensando en el encuentro frente al Tricolor Guacho. En total son cinco jugadores que están lesionados y desde el cuerpo técnico confían plenamente para que vuelvan estar a disposición en la semifinales ante el elenco brasileiro.

Armani: el arquero Millonario en el compromiso contra Sarmiento de Resistencia terminó una distensión muscular y quedó descartado para la gira con la Selección Argentina. Tras conocerse su estudio médico llevó porque no se trataba de una ruptura fibrilar y hoy comenzó con trabajos de rehabilitación en el Monumental.

Palacios: el talentoso volante durante el cotejo con Independiente por los cuartos de final vuelta sufrió un desgarro de grado dos. La gran promesa del equipo de Núñez ya está en plena recuperación y también fue bajado del avión de la convocatoria nacional.

Martínez: el "Pity" en la victoria clásico ante Boca debió salir del campo de juego por una dolencia en el bíceps femoral izquierdo. El volante mendocino ya lleva un tiempo parado desde aquel espectáculo en La Bombonera y está llevando una buena rehabilitación a cargo del kinesiólogo Pablo Dolce.

Peréz: debió salir a los 41 minutos del primer tiempo en la goleada frente a Lanús y el ex Valencia tiene una molestia muscular en su pierna derecha, todavía no puede regresar al campo de juego. Por otro lado, el ex Estudiantes, ya cumplió con su doble fecha de sanción en el juego contra el Rojo y estará a las órdenes de Gallardo para las semifinales de la Libertadores.

Bologna: es el último en agregarse a la nómina de la enfermería y el portero tiene que pasar si o si por el quirófano. Hoy en día es el tercer guardameta y tendrá que someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda a causa de un síndrome meniscal interno y estará un tiempo largo inactivo, sin dudas este caso fue un dolor de cabeza para el Muñeco y sus colaboradores con esta pérdida River tiene que hacer una modificación en la lista de buena FE de la Libertadores y asoma como su reemplazante sería Ezequiel Centurión, quien tiene buenos rendimientos en la reserva.

Salvo este último caso los demás empezaron sus trabajos a las órdenes de Dolce y quieren estar en perfecta condiciones en la serie con Gremio.