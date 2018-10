Las frases de Sampaoli tras romper el silencio post Mundial

"Fue un trabajo muy duro que no acabó prosperando porque solo había una opción: ser campeones del mundo . Y en esa obligación, ante cualquier adversidad, todo era más complejo. No pudimos disfrutar nunca. La meta era siempre demasiado alta".

"Le puse mucho corazón y sentimiento, pero no alcanzó. No creo que tenga que reprocharme cosas . En la adversidad aprendí mucho para el futuro".

"Me responsabilizo de que en la selección no pude general mi estilo, lo que yo siento futbolísticamente, y eso me servirá para el futuro, porque yo quiero disfrutar del juego. Mire lo que pasó en el Mundial. Lo terminó ganando un país casi al contragolpe. Y uno de mis candidatos, que era España, se quedó fuera rápido. El campeón ganó a base de recuperación y carreras largas. Por eso, los que amamos el juego estamos un paso atrás a la hora de competir".