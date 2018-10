Para no perder la costumbre

En el predio de Bosques, Defensa y Justicia disputó un amistoso frente a Temperley ya que en estos días no tendrá compromisos por la Superliga Argentina. En el primer tiempo, el conjunto de Florencio Varela se puso en ventaja por intermedio de Mauricio Tévez. Luego, en el complemento, Marcelo Larrondo convirtió segundo tanto para el Halcón. Finalmente, Fabián Bordagaray con otro remate liquidó el pleito para los dirigidos por Sebastián Beccacece.

El cuadro de casaca verde y amarilla salió al campo de juego con: Nicolás Avellaneda; Nahuel Molina, Julio González, Nicolás Tripichio, Rafael Delgado; Tevez, Villarruel, Francisco Cerro, Matías Rojas; Ignacio Huguenet e Ignacio Aliseda.

Por su parte, el Gasolero estuvo conformado por: Matías Castro; Agustín Sosa, Tobías Albarracín, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Leonardo Di Lorenzo, Roberto Brum, Federico Mazur, Leandro González; Lucas Wilchez y Franco Sosa. Unos minutos después tuvieron su oportunidad en la visita: Tobías Reinhart, Franco Capalbo y Mauro Cerutti.

Más tarde, durante la segunda parte ingresaron en Defensa y Justicia: Lucio Chiappero, Manuel Capasso, Christian Almeida, Eugenio Isnaldo, Ortiz, Bordagaray y Larrondo. Mientras tanto, el equipo de Turdera contó con varias modificaciones en el segundo tiempo: Pablo Campodónico; Federico Mazur, Lucas Mulazzi, Yair Marín, Nicolás Zalazar; Cerutti, Agustín Sosa, Cristian Paz, Brian Puntano; Franco Sosa y Reinhart. También tuvieron minutos Ezequiel Spinella, Dario Salina y Capalbo.

Por otro lado, en un reportaje para el programa de radio Cracks del Sur, el delantero Nicolás Fernández deslizó: “Yo estoy bien como el cuerpo técnico y esa cuota de gol no me preocupa, me da más fuerzas y confianza para ir a buscarla". Después destacó: "Tratamos de jugar como un equipo grande y tratamos de no achicarnos para que el rival lo sepa".

A su vez puntualizó: "Vimos a Junior individualmente, pensamos que es un rival duro pero nosotros tenemos herramientas para ir a hacer un buen partido allá". Además comentó: "Uno siempre sueña ir a un club grande, pero hoy mí cabeza está acá. Me llegaron propuestas pero yo quería quedarme. No voy a ir hasta ganar la copa".

Luego agregó: "Quiero irme a un club que le deje algo a la dirigencia, hoy por hoy me siento bien y tengo mucho por aprender. Si me voy me quiero ir bien". Por último, el goleador reconoció: “Miro fútbol porque me encanta pero trato de aprender muchas cosas de todos".