Pablo Cavallero: "Le quise poner en claro con qué escenario se estaba encontrando"

Con el correr de los días van saliendo a la luz nuevas versiones sobre supuestas salidas que pudieron haber llegado a buen puerto pero que al final no prosperaron en Unión. Ayer por la tarde Pablo Cavallero en el programa radial Diez en la City por FM “X”, 103.5, dio detalles sobre la charla que mantuvo en el mercado de pases pasado con Franco Soldano para tratar de incorporarlo a Vélez.

El ex arquero de la Selección Argentina en el Mundial 2002, empezó comentando: “Hablamos un par de veces, en dos etapas. En la inicial y sobre el final del mercado de pases donde simplemente le trasladé mi experiencia. Yo jugué en Unión y sé de qué se trata, ya que él tenía la ilusión de jugar en Europa y a veces dar el salto a ese fútbol desde el interior es muy difícil. Sergio Rapisarda, nuestro presidente, tenía todo cerrado de palabra con la gente de Unión, pero al jugador le hacía mucha ilusión la chance de jugar en el exterior, porque es lo que un jugador siempre anhela. Por eso no me puedo despegar de la situación porque uno tiene que tener memoria de algunas cosas”.

Y agregó: “Yo simplemente quería contarle algunas cosas, de las ventajas que tenía venir a Vélez, con el entrenador que tenemos, Gabriel Heinze, con la ciudad deportiva, con un estadio muy lindo, con las campañas y la juventud que tiene el plantel lo iba a llevar a Europa, ya que cuando vienen los secretarios técnicos o mánager europeos lo hacen por cuatro o cinco días, llegan con la intención de ver varios partidos y saben que el jugador antes de emigrar pasa por Buenos Aires”.

Ante la posible partida de Soldano a Europa, declaró: “Le traté de transmitir eso, de que a veces cuando pensás que sos prioridad para un equipo europeo, ellos tienen apuntados a tres más, pero te hacen sentir que sos el número uno. Y van jugando un poco con las negociaciones, o te usan para bajarle el precio a otro delantero. Por eso le quise poner en claro con qué escenario se estaba encontrando”.

“Vélez lo quería, iba a ser un esfuerzo muy grande para comprarlo, pagarle lo que quería por su contrato, y darle la camiseta del equipo que en los últimos años vendió más de 40 jugadores a Europa y en precios altos, por eso le quería marcar todos los pro, ya que los contra no había ninguno”, cerró Cavallero hablando sobre lo que le iba a aportar Vélez a su carrera.