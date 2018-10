Viernes de entrenamiento bajo la lluvia

En el predio de Casasol y con mucha lluvia, el plantel del Tatengue se entrenó pensando en el partido contra Argentinos Juniors del fin de semana que viene debido al parate por la fecha FIFA. El cotejo será en condición de visitante el domingo 21 de octubre a las 15:30 horas, correspondiente a la novena fecha de la Superliga Argentina 2018/19.

Volviendo al tema, el entrenador Leonardo Madelón junto con el preparador físico Mariano Lisanti, llevaron a cabo trabajos musculares y con pelota a pesar de las condiciones climáticas que lograron cambiar un poco los planes que tenía el director técnico para hoy.

No obstante, los arqueros del Club Atlético Unión no cambiaron en nada su cronograma de entrenamientos, ya que se los vieron con tareas muy intensas bajo la lluvia, a pesar de que en un momento el agua que caía era mucha pero, sin embargo, eso no fue suficiente para modificar las labores de Nereo Fernández, Joaquín Papaleo, Marcos Peano y Alán Sosa.

En cuanto a esto último, es algo habitual porque, como se sabe, la forma de entrenar de un arquero es diferente a la de un jugador de campo. Es decir que, solamente se integran a la par de sus compañeros cuando es momento de diseñar el once titular que saldrá a cada partido, sino sus trabajos son apartes y con temas muy puntuales de sus puestos.

De esta forma, se trata de ir corrigiendo y ajustando detalles de cara al duelo ante el Bicho en La Paternal.