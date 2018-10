Sergio Rondina: “Es el mejor momento de Arsenal en el campeonato”

Tras el gran triunfo en casa ante Mitre de Santiago del Estero por 3-0 con goles de Juan Manuel García de penal, Facundo Pons y Sebastián Lomonaco, el técnico de Arsenal de Sarandí, Sergio Huevo Rondina habló en conferencia de prensa donde se mostró muy contento por la victoria y por el rendimientos de los pibes.

“Mantuvimos el cero en el arco y estamos contento por los chicos. Fue una linda prueba lo de hoy. Estábamos obligados ya que habíamos ganado de visitante”, confesó en sus primeras palabras, el DT Sergio Rondina.

“La decisión de que Juan Manuel García de patear el penal es porque está entre los encargados. Lo tenía que haber pateado contra Temperley, pero Méndez lo hizo. También esta Gastón Álvarez Suárez, Torrent. Son varios los encargados, mientras que ejecuten y deciden entre sí, no hay problema", comentó el técnico mostrándole confianza a sus jugadores.

“Luquitas (Necul) está bien, solo que muy cansado y acalambrados en las dos piernas, sabiendo que el ritmo de primera es distinto al de reserva”, dijo el Huevo a referencia de Lucas Necul que tuvo un gran partido.

“De local hicimos un buen partido. Contra Santamarina hicimos un gran partido más tiempo, donde fue más sostenido, con Chacarita en el segundo tiempo. Hoy estuvimos bien, porque lo hicimos en casa y superamos al rival”, admitió Rondina realizando un análisis.

“El rival propone y nuestra idea era atacar desde el principio, pero tuvimos que rearmar desde lo táctico para sostener. Nos defendimos bien, seguramente si entraba la del palo, íbamos a terminar sufriendo, no entró y lo terminamos ganando bien. El partido contra Morón es como en toda la categoría, difícil, no confiarse y no descuidar este momento que estamos viviendo”, comentó el DT teniendo experiencia en la categoría en los anteriores equipos que dirigió.

“Después de tres triunfos, es el mejor momento de Arsenal en el campeonato. Ojalá que nos dure mucho tiempo así”, confesó el Huevo mostrándose contento por esta cosecha de victorias.

“Me gustó el funcionamiento del equipo por momentos, el orden, lo solidarios que son allá adentro, y lo que son afuera y en cada entrenamiento y en el vestuario. El debut de Pons y que haya convertido Lomonaco que necesitaba convertir. Hay una competencia sana y la verdad que me quedó tranquilo de que saben que hay que hacer dentro de la cancha”, destacó Rondina lo que le gustó sobre la victoria ante Mitre.

“Llegaba a entrar la que pegó en el palo e íbamos a terminar sufriendo. Por suerte llegó el tercero, aunque me hubiese gustado que llegué antes, pero Mitre ya venía de una experiencia de perder con Villa Dalmine y logró empatarlo y eso juega en la cabeza del jugador”, aseguró Rondina.

“No somos candidatos, es la realidad, porque Arsenal tiene un plantel económico, pero que por historia nos obliga a trabajar para eso y en cada día de entrenamiento con un grupo de jugadores que se brinda al máximo. Hay un plantel de 30 jugadores que están con ganas y nos ilusiona”, confesó el DT del Arse haciendo referencia a su plantel, pero aun así confiando en sus jugadores.

"Los tres delanteros hicieron los tres goles y eso está bueno para la confianza de ellos", finalizó entre sus frases más destacadas el técnico de Arsenal.