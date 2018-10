¡Feliz cumpleaños Alfonso Parot!

Un quince de octubre de 1989, nacía en Talca (ciudad y comuna de la zona central de Chile) Alfonso Parot. Este lateral izquierdo supo vestir las camisetas de Universidad Católica de Chile, Ñublense, Huachipato, Selección de Chile (divisiones menores y hoy en día se encuentra con el seleccionado mayor en los Estados Unidos) y Rosario Central, que es su actual club.

Parot hizo en primera división en el año 2007 jugando para la Universidad Católica de Chile. En sus primeras dos temporadas con Los Cruzados, el Poncho disputó once partidos y no convirtió goles. Luego estuvo a préstamo en el año 2010 en el Ñublense, en donde jugó diecisiete partidos y no convirtió goles. En el año 2011, el nacido en Talca vuelve a la U Católica para ser dirigido por Juan Antonio Pizzi. Desde el año 2011 hasta el 2015 disputó noventa y ocho partidos y convirtió dos goles. También Alfonso Parot jugó en Huachipato, en la temporada 2015/2016, disputó once partidos y convirtió dos goles con la camiseta de Los de la Usina.

En el mercado de pases invernal del año 2017, Parot llegó a Rosario Central de la mano de Paolo Montero, en el Canalla disputó treinta y cinco partidos y convirtió dos goles con la camiseta del elenco Auriazul. En la institución de Arroyito fue dirigido por Montero, Leonardo Fernández, José Antonio Chamot y Edgardo Bauza.

Este es el último gol de Alfonso Parot

Con la selección Chile mayor todavía no tuvo la posibilidad de hacer su debut, pero mañana el seleccionado chileno dirigido por Reinaldo Rueda juega un amistoso contra México y el nacido en Talca tiene grandes de ser titular. Pero recordemos que Parot disputó el Sudamericano Sub 20 de Venezuela, donde jugó cuatro partidos y no convirtió goles.