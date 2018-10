Maximiliano Lovera: "El Patón confía en mis cualidades”

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) pensando en el partido contra Boca Juniors por la fecha nueve de la Superliga Argentina de Fútbol, dicho encuentro se jugará el sábado 20 de octubre a las 17:45 en el estadio Alberto J. Armando de la ciudad de Buenos Aires y el árbitro será Facundo Tello.

El Patón Bauza tiene mente este equipo para visitar La Bombonera: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho, Federico Carrizo, Maxi Lovera y Marco Ruben.

Luego del entrenamiento matutino del día en Arroyo Seco, Maximiliano Lovera habló con la prensa y comentó: "Gracias a Dios vengo teniendo minutos de juego y si me toca jugar de arranque voy a tratar de demostrar todo y ayudar al equipo para que nos podamos quedar con los tres puntos. Es muy importante tener minutos de juego porque vas agarrando confianza y eso te da tranquilidad a la hora de jugar. Es importante la continuidad y por tema de lesiones no la pude tener".

El volante creativo que participa constantemente de las prácticas del seleccionado argentino Sub 20, agregó en rueda de prensa está frase: "El Patón confía en mis cualidades y me falta demostrarlo dentro de la cancha. Me gusta jugar por el medio porque tengo más chances de tener la pelota y generar juego. Por las bandas me cuesta un poco más en el retroceso y la marca".