El historial dice que el dueño de casa, es el dueño del patio

En el día sábado 20 de octubre Boca vuelve a enfrentarse por la Superliga Argentina a Rosario Central, por la novena jornada. pero ante del encuentro debe saber que el historial entre ambos elencos consta de 153 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino.

El Xeneize llega ganando 68 encuentros con los rosarinos en Primera División, donde marcaron 237 goles, mientras que los antagonistas se impusieron en 48 oportunidades con 197 goles anotados. Solo en 37 partidos ninguno supo como sacar una preeminencia final que le diera tres puntos.

Con 20 partidos de ventaja por parte del elenco del azul y oro, cabe recordar que la última vez que vieron a los oriundo de Rosario, Santa Fe, no salieron como quisieron y fue en la temporada pasada en la fecha número 10 cuando cayó 1-0 con gol de Rubén.

La última vez en casa

Ahora sí rebobinamos la memoria y nos fijamos cuando fue la última vez que los de la Ribera recibió a Rosario Central fue en el torneo de la temporada 2016/17, donde Boca salió campeón pero en el camino había empatado en uno como local. En dicho encuentro el gol por el lado de los conducido por Guillermo Barros Schelotto fue de Darío Benedetto a los 10 minutos del primer tiempo, y empató Teo Gutiérrez para la visita.

Con lo visto, el Xeneize no solo buscará ganar por el presente que está viviendo, sino también para cortar una mala racha contra los “Canallas” en donde en los últimos tres partidos, ha perdido dos y empatado uno. Por lo que no sumar de a 3 puntos no es una opción viable para los del barrio La Boca.