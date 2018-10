Gallardo: ''Hubo buenas intenciones''

River se fue con la manos vacías de Santa Fe tras caer por 0-1 frente a Colón, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Superliga Argentina 2018/19. De está forma se acabó un invicto de 32 partidos sin derrotas en partidos oficiales desde la derrota frente a Vélez en febrero pasado.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios tras el encuentro y analizó el desarrollo de los noventa minutos: "El primer tiempo fue parejo, hubo varias llegadas para ambos equipos, ellos tuvieron dos tiros en los palos. En el segundo tiempo tuvimos más el dominio de la pelota, pero no pudimos entrar bien en su terreno porque Colón se tiró un poco atrás. Nosotros insistimos, jugamos en campo de ellos. Por una jugada desafortunada en el área nuestra, ellos lograron hacer un gol. Después, ellos se defendieron bien".

"Hubo buenas intenciones más allá de no poder ganar y de los nombres. El equipo muestra intención y lamentablemente no pudimos, en esas buenas intenciones, generar una jugada que nos pudiera dar el gol para que se abra el partido a partir de ahí. Estábamos bien, vino el gol y no pudimos entrar", manifestó el Muñeco.

''Tenemos tiempo para recuperarnos''

Por otra parte, advirtió que el equipo ya tendrá tiempo para resarcirse en la Superliga: "Siempre se sacan cosas positivas mismo en la derrota. Hoy en la Superliga, perder un partido después de tanto tiempo no es un problema. Tenemos tiempo para recuperarnos. Perdimos un partido, nada más que eso. El martes hay que cambiar el chip de esta noche y meterse de lleno para prepararnos bien".

También, mencionó la situación de Gonzalo Martínez: "Por el Pity hay un acuerdo, no hay una garantía. Sí hay un preacuerdo para diciembre. Es lo que tengo entendido y lo que me dijeron los directivos, no es que está cerrado. Era una posibilidad que, en algún momento, se pudiera dar alguna chance de que él tuviera alguna oferta que pudiera tomar como alternativa. Todavía no se concretó nada, pero sí hay un avance de que se pueda concretar a fin de año. Me hubiese gustado que jugara unos minutos para agarrar un poquito de fútbol. Se entrenó con normalidad y va a llegar bien de acá al martes, pero sin rodaje futbolístico. Veremos para cuántos minutos está".

Para cerrar, anticipó lo que será el encuentro del próximo martes frente a Gremio por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: "Vamos a jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Es un equipo duro, el partido se va a jugar de acuerdo a las intenciones de los dos equipos, son dos equipos de buena calidad técnica. Le tengo mucha fe al equipo para que el martes saquemos un resultado positivo de cara a la revancha en Brasil".