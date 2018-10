Previa Boca Juniors – Rosario Central: El Canalla visita La Bombonera en busca de la recuperación

Después de lo que fue la vergonzosa derrota 4-0 contra Unión de Santa Fe por la fecha ocho de la Superliga Argentina de Futbol 2018-2019 en el Gigante de Arroyito, los dirigidos por Edgardo Bauza viajan a la ciudad de Buenos Aires en busca de la recuperación y también de los tres puntos. Mientras que Boca Juniors viene de conseguir un empate sobre el final, cuando en la fecha pasada empató 2-2 contra Racing Club en Avellaneda. Los goleadores Xeneizes aquella noche fueron Ramón Wanchope Ávila y Sebastián Villa.

Hablaron Pablo Pérez y Maxi Lovera en la previa

El capitán Xeneize no será de la partida en el encuentro en donde su equipo reciba a Rosario Central en dia de la fecha. El ex jugador de Newell's Old Boys dialogó con este prensa y esto decía: “Primero hay que pensar en Central y obviamente ir metiéndonos de a poco en el partido contra el Palmeiras de local, de lo cual estamos tranquilos, estamos bien, sabemos que son cuatro finales para ganar un trofeo muy importante que es para el club. Me vino bien el receso de la fecha FIFA para recuperarme y estar al cien por ciento”.

Y por el lado de Rosario Central habló en conferencia de prensa Maximiliano Lovera y esto comentaba el juvenil en la semana en el predio de Arroyo Seco: "El Patón confía en mis cualidades y me falta demostrarlo dentro de la cancha. Me gusta jugar por el medio porque tengo más chances de tener la pelota y generar juego. Por las bandas me cuesta un poco más en el retroceso y la marca. Es muy importante tener minutos de juego porque vas agarrando confianza y eso te da tranquilidad a la hora de jugar. Es importante la continuidad y por tema de lesiones no la pude tener".

Futbolistas convocados

Edgardo Bauza hará cuatro cambios con respeto al equipo que perdió 4-0 contra Unión de Santa Fe, sale Elías Gómez e ingresa en su lugar Marcelo Ortiz, Leonardo Gil ingresa en lugar del uruguayo Diego Arismendi, Washington Camacho por Andrés Lioi, Federico Carrizo por José Luis Fernández y el sale también del equipo Marco Ruben (lesionado) e ingresa en lugar Fernando Zampedri.

Por el lado de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto decidió guardar la mayoría de los titulares para el partido del próximo miércoles contra el Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América.

Historial

En el historial, se registran 153 partidos disputados en Primera División.

- Boca Juniors ganó 68 veces, y convirtió 237 goles.

- Rosario Central ganó 48 veces, y convirtió 197 goles.

Con 37 empates, el club de la ribera lleva una diferencia a favor de 20 partidos.

El último enfrentamiento empataron 1-1 por la diez del Torneo de Primera División de la temporada 2016/2017. El gol de Boca Juniors lo hizo Darío Benedetto y el del Canalla lo convirtió Teófilo Gutiérrez.

Formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Leandro Balerdi, Emanuel Mas; Fernando Gago, Agustín Almendra, Sebastián Villa; Darío Benedetto, Mauro Zarate y Edwin Cardona. Director técnico: Guillermo Barros Schelotto

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Washington Camacho, Maximiliano Lovera, Federico Carrizo y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza