El Granate volvió al triunfo 

En la tarde del sábado, en el Néstor Díaz Pérez denominado la fortaleza Granate, Lanús volvió a sonreír luego de ocho meses y nueve días para que el Granate vuelva ganar en casa. ¿La última vez que ganó?- fue el triunfo por 1-0 a River Plate con gol de Alejandro Silva.

Luego de ocho meses, la sonrisa volvió a los hinchas de Lanús, porque el presente en esta Superliga no era bueno, porque no había triunfado en ocho fechas y también se acercaba la zona de promedios, donde el Granate no merecía estar ahí. Ante un rival como Patronato, un duelo directo, para sumar y alejarse del descenso.

Desde el primer minuto de juego, el equipo que dirige Luis Zubeldía salió decidido a buscar el triunfo ante un rival como Patronato que venía a hacer su juego y buscar los tres puntos. Una primera muy buena del Granate, donde se hizo dueño del balón y empezó a generar peligro por la banda de Pedro de la Vega y Lautaro Acosta.

Hasta que al minuto 17 de juego, Santiago Ribas de cabeza puso en ventaja al Granate y festejando su primer gol de cabeza ante su ex equipo gritándolo de gran manera, cumpliendo así la ley del ex.

Desde ese momento, Lanús tuvo otra chance clara para poder ponerse en ventaja, pero Sebastián Bértoli se arrojó a su izquierda mandándola al tiro de esquina. Patronato sintió el golpe, se despertó y empezó a buscar el empate presionando la salida de Lanús provocando errores defensivos.

En el complemento, Lanús tuvo la primera situación con un centro que terminó en un mal despeje de Damián Lemos que convirtió en su propio arco. Todo indicaba que era un partido accesible para el Granate.

Pero nuevamente, el Patrón salió a buscar el descuento y lo pudo encontrar con un golazo de Mauricio Sperdutti que ponía el 2-1. Desde ese momento, el encuentro tomó un rumbo muy bueno donde Lanús podía convertir el tercero, pero también Patronato podía igualar el marcador.

Hasta que a los 32 minutos de juego, Marcelino Moreno mandó un centro desde la izquierda y entró por el segundo palo el colombiano José Luis Sinisterra y sentenció el 3-1 final, debutando en la red en un partido que se estaba poniendo difícil.

Pasaron los minutos y luego de mucho tiempo, Lanús volvió a ganar en casa y por primera vez pudo sumar de a tres en esta Superliga. En la próxima fecha, Lanús visitará a Tigre. Mientras que Patronato recibirá en su casa a Rosario Central.