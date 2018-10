Sciacqua: "La cuestión anímica se trabaja"

En una nueva fecha de la Superliga, Patronato visitó a Lanús con la misión de sumar de a tres para levantar cabeza en el torneo, actualmente se encuentra último en las posiciones. Sin embargo, no pudieron quedarse con la victoria en La Fortaleza y el triunfo se quedó en el Sur de Buenos Aires.

Una vez finalizado el partido ante el Granate, Mario Sciacqua habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido: “Obviamente el primer análisis un poco de bronca porque perder nunca nos gusta. Después, más en lo deportivo, me parece que el primer tiempo no estuvimos bien, el equipo estuvo ordenado defensivamente, nos hacen un gol de pelota parada, donde también se choca el arquero con Pantaleone y el rival puede cabecear tranquilo pero no fuimos un equipo intenso. Desde lo actitudinal fue bueno pero no fuimos potentes en la hora de atacar fundamentalmente, los extremos no participaron, no los habilitamos nunca, entonces en el entre tiempo, estuvimos hablando mucho de cómo salir jugando al segundo tiempo con el cambio de Sperduti”.

En este encuentro ante el conjunto Granate a Patronato no le salió nada de lo planeado durante la semana. Sobre ello, Sciacqua opinó: “Uno tiene una idea y va cambiando pero me parece que no conectábamos la acción media con la ofensiva, entonces por eso uno rota los jugadores para ver si se conectan”.

El DT de Patronato comentó sobre la inclusión de Peralta en el once titular y dejando en el banco de suplentes a Sperduti: “Busque intensidad y obviamente una idea ofensiva que no se dio, soy responsable de eso”.

Sciacqua exclamó sobre el trabajo en base a los ánimos de los jugadores: “Desde que llegamos, la cuestión anímica se trabaja pero también está la táctica y lo estratégica porque va todo de la mano”, cerró.