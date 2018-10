El Bicho no puede encontrar el camino al triunfo. Cambio de técnico, Berti por Carboni, pero los resultados no llegan. Si bien la idea del ex DT de Lanús se vio plasmada en varios transcursos del encuentro, nuevamente el fútbol argentino impone los resultados sobre el proyecto.

Juzgado por los hinchas, se retiró el DT del Bicho que sólo lleva tres partidos oficiales acumulando dos derrotas y un empate. Esta vez la derrota se consumó contra Unión, el escolta del puntero Racing, en un partido poco vistoso y con muchos errores de ambos equipos.

El gol del Tatengue lo marcó el juvenil Zurbriggen a los 7 minutos de partido, este es su primer gol en esta Superliga y su tercero en su cuenta personal. El joven ex Defensa y Justicia, no marcaba un gol desde el 2016. La jugada provino de un gran córner ejecutado por el uruguayo Zabala.

Pero los goles son un dolor de cabeza para el conjunto de La Paternal. La última vez que marcó fue contra Lanús, cuando aún Berti ocupaba el banco de suplentes, y también fue la última vez que el Bicho consiguió un triunfo. Pasaron aproximadamente 465 minutos desde aquél último gol marcado por Gastón Verón a los 75 minutos del partido. Sin dudas la efectividad es un problema grande para Carboni que no logra encontrar el equipo y tampoco puede llevar al triunfo a un conjunto históricamente guiado por el buen fútbol y grandes estrellas.

No todo está perdido ya que algunos jugadores se consiguieron destacar e impusieron la idea que Carboni intenta plasmar en el Bicho. "Generar profundidad y desequilibrio por los costados", así de claro fue Carboni en la conferencia post partido sobre lo que aún le falta a su Argentinos sumado a la intencionalidad de cuidar el balón.

Aún así el Bicho comienza a hundirse en la tabla general y también baja escalones importantes en la tabla de los promedios, la cual lo ubica en la posición 16° con una temporada menos debido a su ascenso en 2017.

El joven DT del Bicho deberá pasar la hoja y comenzar a preparar el encuentro contra Newells del próximo lunes en Rosario. Tal vez contra la Lepra el conjunto de Carboni pueda encontrar el rumbo.