Cvitanich: "Yo me di cuenta de que el árbitro había cobrado y pudimos empatarlo"

En uno de los partidos que cerraba la fecha 9 de la SuperLiga Argentina no le fue esquivo a la polémica como es habitual en nuestro fútbol, ya que Belgrano y Banfield igualaron 1 a 1 donde el taladro encontró la igualdad en el cuarto minuto de descuento luego de que Fernando Espinoza le cobrara los 6 segundos a Rigamonti, el arquero del pirata. En base a esto, dio su palabra ante los micrófonos el capitán del conjunto banfileño Darío Cvitanich que fue el que le quitó la pelota al 1 cordobés y esto decía: “Ya el árbitro se lo había anunciado antes… Cuando vi que cobró, vi quién venía y saqué rápido”.

El ex boca también se refirió al diálogo que tuvo antes de la polémica jugada con el arquero local diciendo que trataba de calmarlo porque se había peleado con Renato Civelli. “Es una jugada rara que se cobra poco, pero sí está en el reglamento que no se puedan pasar de los seis segundos. Está para cumplirlo. Por algo está. Yo me di cuenta de que el árbitro había cobrado y pudimos empatarlo”.

Al final de esta fecha número 9 el taladro se encuentra con los mismo puntos que River e Independiente compartiendo los últimos puestos para ingresar a las copas internacionales. Ahora los dirigidos por Julio Cesar Falcioni deberán recibir a Estudiantes el domingo a las 13:15 por la fecha número 10 de la SuperLiga Argentina.