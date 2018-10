Valentín Burgoa: "Es un momento de felicidad para todos"

Valentín Burgoa, que el último sábado marcó su primer gol en Primera División y le dió la victoria al Expreso por 1-0 sobre Aldosivi, hoy dialogó con la prensa.

"Estoy muy contento. No paro de ver el video del gol. Hay que seguir trabajando para que pasen estas cosas lindas y poder sumar puntos", afirmó entusiasmado.

Su gran zurdazo a los 13 minutos del segundo tiempo, hizo que Godoy Cruz pase a ganar y Burgoa recibiera la ovación de los hinchas tombinos y el cuerpo técnico.

Sobre si es una pieza clave para el equipo dirigido por Diego Dabove, el juvenil recalcó: "Todos son fundamentales en el equipo. Necesitamos de los once jugadores y que el plantel siempre esté de buena manera y que sigamos superándonos cada día".

Acerca del apoyo que recibió del club mendocino, donde juega desde niño, Valentín remarcó: "Todos los DT me han dejado un granito de arena. Todos han sumado. No me quiero olvidar de ninguno. Han estado presente siempre".

Pero ¿quién se quedó con la histórica casaca?. "La camiseta se la regalé a mi vieja", aseguró.

El enganche también se refirió al buen momento que están pasando los debutantes del Expreso en Primera: "Estamos muy contentos. Es un momento de felicidad para todos porque nos están dando mucha confianza. Es lo que queríamos nosotros".

Sobre cuál es su mayor anhelo, no duda: "Estoy desde los 4 años en el club y quiero ver a Godoy Cruz campeón. Eso siempre fue el sueño que tuve. En el futuro veré qué pasa".

El sábado por la fecha 10 de la Superliga, el Tomba enfrentará a Unión en Santa Fé. Burgoa sostiene que el rival "es un equipo sólido, que tiene muy buen ataque. El mediocampo maneja muy bien la pelota. Y en su cancha son muy fuertes. Esperamos un buen partido y que sea lo mejor para nosotros", cerró.