Eduardo Coudet: "Espero que aprendamos rapidísimo de este golpe"

Racing perdió el invicto, pero sigue puntero en la tabla de posiciones. Al término del partido, Eduardo Coudet no dio declaraciones, pero si lo hizo hoy a la mañana en conferencia de prensa. El técnico respondió por aquella acción que tuvo y dijo: “Decidí no hablar porque estaba muy enojado y a veces aprendo de los errores. No quería declarar según mi enojo”.

“No pudimos llevar a cabo lo que planeamos después del gol. No pudimos sostener la tenencia a partir de la superioridad. No aprovechamos factores que jugaban a nuestro favor”, explicó el técnico sobre el funcionamiento del equipo. Además, agregó: “Fuimos inocentes y nos volvimos con las manos vacías”.

La “Academia” había tenido varias ocasiones de gol, pero el arquero Jorge Carranza tuvo una noche perfecta y evitó que Racing aumentara el marcador. “Erramos muchas chances que nos hubieran permitido cerrar el partido”, expresó el ex técnico de Rosario Central.

Coudet recordó los últimos dos encuentros que tuvo y que le ocurrió lo mismo: “En los últimos dos partidos, nos llegaron cuatro veces con peligro y nos convirtieron en las cuatro”. Sin embargo, el “Chacho” dijo que está tranquilo, que “está a muerte con sus jugadores” y que “van a salir el domingo a hacer un gran partido”.

También, el técnico defendió su trabajo en Racing y resaltó: “Acá se resalta lo malo. Lo negativo vende más que lo positivo. Por eso vengo a resaltar lo positivo. Tan mal no estamos”. Luego, agregó: “¿Cómo no voy a estar cuestionado yo si otros entrenadores que ganaron títulos viven recibiendo críticas? Todos tenemos que bajar un cambio”.

Por último, Eduardo Coudet explicó el partido de Ricardo Centurión, que volvió a ser titular después mucho tiempo: “Centurión hizo un buen partido. Tiene aceleración y duelo individual. No se le dio el gol pero es un jugador importante para nosotros”.