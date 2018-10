Jeremías Ledesma: “Queremos llevarnos los tres puntos para seguir sumando"

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) pensando en el partido del próximo domingo contra Patronato de Paraná por la fecha diez de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019, el dicho encuentro comenzara las 11:00 de mañana (hora Argentina).

Luego del entrenamiento matutino del día en Arroyo Seco, Jeremías Ledesma habló con la prensa y comentó: "El análisis es positivo porque ese es el Central que todos queremos, creando situaciones de gol, llegando de manera clara y siendo sólidos en defensa. En lo personal creo que no soy un arquero perfecto, al contrario tengo defectos. Con Unión en el segundo gol hice un mal cálculo y después estaba en mí reivindicarme o quedarme con ese error. Con Boca me sirvió para demostrar mi nivel y que tengo que sostenerlo”.

El arquero proveniente de Pergamino (localidad de Buenos Aires) manifestó en rueda de prensa que le sirvió muchísimo la llegada de Josué Ayala a la institución de Arroyito: "La llegada de Ayala me sirvió muchísimo, obviamente a uno le sirve sumar minutos e ir obteniendo experiencia, pero al tener a un compañero en tu puesto que entrena al 100%, vos querés entrenar igual o más por la competencia interna".

Al final de la misma, el arquero se refirió al Clásico Rosarino que se va jugar la semana que viene en cancha de Arsenal de Sarandí a las 15:30 horas, esto decía el guardameta Auriazul sobre este partido que no tendrá simpatizantes de las dos parcializadades: "Me da mucha lástima el clásico, hubiese sido hermoso jugarlo con gente. Igualmente siento que no estamos preparados para eso, si desde un principio ya hubiera estado el estadio y la hora no iba a ser tan complicado todo. Es el clásico más pasional de Argentina. Siendo realistas los que crean conflictos en los partidos son la minoría, la gente quiere ir a la cancha. Nosotros tenemos que ser responsables y dar la imagen desde adentro de que se puede jugar”.