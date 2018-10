Gallardo: ''No pudimos hacer nuestro juego''

<p><strong>River </strong>sufrió un traspié en el momento menos indicado, tras caer por 0-1 frente a <strong>Gremio de Porto Alegre</strong> en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la <strong>Copa CONMEBOL Libertadores</strong>. El único tanto del partido para el conjunto brasileño fue anotado por <strong>Michel</strong>.</p> <p>El técnico<em> Millonario</em>, <strong>Marcelo Gallardo</strong>, habló en conferencia de prensa y analizó las razones que llevaron a su equipo a la derrota: ''El análisis es muy fácil de hacer. <strong>Es lo que se vio contra un equipo con mucho oficio. Por la composición táctica del adversario y los jugadores, era cortar</strong>. Y lo hicieron. Vinieron a hacerse fuertes en el juego aéreo. También lo hicieron. Ahí estuvo la diferencia''.</p> <p>También, destacó el partido que hizo su rival: ''Suele jugar, pero tuvo oficio. Es un equipo duro, pero que juega a otra cosa. <strong>Hoy se lleva un premio demasiado grande en un detalle que lo maneja bien. Nosotros no pudimos hacer nuestro juego</strong>. Nos costó. Era cero a cero o mínima diferencia. Y se dio con el gol de cabeza. También lo podríamos haber hecho nosotros, pero no lo logramos. Estuvo en ese detalle''.</p> <blockquote> <p>''Somos un equipo fuerte. Podemos ganar de visitante''</p> </blockquote> <p>''<strong>Creemos que somos un equipo fuerte. Podemos ganar de visitante. Iremos con esa ilusión y mentalidad</strong>. No nos queda otra que ganar. Lo vamos a intentar. Somos fuertes de visitante. Podemos generarles algún problema'', afirmó el Muñeco.</p> <p>Para cerrar, le dejó un mensaje positivo a los hinchas de River de cara a la revancha del próximo martes en tierras brasileñas: "Es una oportunidad que tendremos. Es una situación adversa. <strong>El desafío será mayor. Como una oportunidad para ir a ganar a Brasil y traer la clasificación. En eso nos vamos a enfocar. Que la gente crea en River</strong>".</p>