Carrizo: "El punto es valioso"

Rosario Central volvió esta mañana a los entrenamientos luego de lo que fue el empate 0 a 0 el pasado sábado en La Bombonera frente a Boca. Terminada la práctica, uno de los encargados de hablar con la prensa fue Federico Carrizo, quién expresó sus sensaciones luego del resultado obtenido el fin de semana. "La idea era tratar de tener un buen partido,obviamente que el resultado importa muchísimo, pero queríamos encontrarnos como equipo. Sabíamos que no habíamos estado muy bien y menos en el partido con Unión, entonces está era una buena oportunidad para volver a agarrar confianza. Creo que el equipo lo hizo de buena manera, estuvo bien ordenado, tuvimos posibilidades para ganarlo. El punto es valioso; nos vamos contentos", señaló " el Pachi".

Para este partido, el DT canalla decidió cambiar el esquema y algunos nombres que venían apareciendo en cotejos anteriores. Uno de sus cambios tuvo que ver con respecto a la posición del volante cordobés, el cuál pasó de jugar por la banda derecha a la izquierda, dejándole su lugar al uruguayo Washington Camacho.

Frente a la pregunta, Carrizo contó como las sensaciones de volver a jugar en su puesto natural:"En lo personal me sentí mucho mejor. En la posición que me tocó jugar me sentí más cómodo. Creo que hubo muchas jugadas en las que me tocó participar. Por ahí por el otro lado no estaba muy adaptado a la posición, pero siento que por este lado me sale todo más natural. En líneas generales, tanto en lo individual como desde lo colectivo me vine contento. Espero poder aprovechar las oportunidades que me quedan y ayudar al equipo".

Cerrando la conferencia, el jugador auriazul mencionó que cree que es lo que le faltó a Central para poder llevarse el triunfo frente a Boca y conto además de que manera se están preparando de cara al proximo cotejo que tendrá el canalla este domingo a las 11:00 frente a Patronato en Paraná: "Creo que hicimos un partido correcto en todas las líneas. Nos faltó meterla únicamente. De cara a lo que viene, queremos intentar copiar lo que hicimos el fin de semana. Obviamente el estadio es otro, el rival es diferente. Imagino un partido un poco más trabado; seguramente en estos días el "Patón" hablará con nosotros y nos dirá como planear este encuentro".