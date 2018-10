Ariel Holan: “Hay que seguir creciendo y la Superliga es parte de eso”

Todos pensaron que el equipo se caería cuando cayó ante River en aquel discutido partido por la Copa Libertadores, pero el técnico manifestó: "Estamos de pie, tenemos un plantel que vale muchos millones de dólares y es competitivo. Nos pone en una posición donde subimos la vara, nada nos conforma. Hay que seguir creciendo y la Superliga es parte de eso”, agregando que la: "La Superliga está dentro del combo de levantar la vara. El gran desafío es ser competitivos y levantar la vara".

Sobre las constantes lesiones que padece el equipo el técnico se lamenta que no puede repetir el once inicial partido tras partido: "Desearía repetir el once de memoria muchos partidos. Yo no cambio porque quiero, sino que se dieron hechos encadenados que lo impidieron, por diversas lesiones", y además manifestó que, "yo no quiero cambiar todos los días el equipo, ojalá que el equipo crezca tanto que dentro de un partido podamos cambiar porque nos haría muy poderosos".

Sobre la idea del equipo, manifiesta que moviendo las piezas, el funcionamiento es el mismo: "Si tengo a todos a disposición, yo roto la alineación, pero no los nombres. Lo fundamental es el funcionamiento general del equipo", por ello ante la lesión del defensor uruguayo indicó: "Silva está entre algodones, luego de su viaje con Uruguay y dudo si lo pongo o no. Pasa con todos los que hacen esos viajes de fecha FIFA y es complejo de administrar. Jugamos muchos partidos seguidos y todo esto es lo que me hace cambiar el once siempre".

La recuperación del ecuatoriano Gaibor fue la sorpresa de la última fecha y el técnico indicó: "Gaibor tiene las características de un futbolista con mucha técnica, pase entre líneas para dejar a compañeros mano a mano y necesitó adaptación para entender la forma defensiva que reclama el fútbol argentino. Tiene todo para triunfar en Independiente".

Una sorpresa en Independiente es la presencia de dos jugadores juveniles de Chicago, indicó: "Hay 2 chicos de Chicago que se vinieron a probar. Yo los hice entrenar conmigo porque quería verlos y ahora deberán hablar entre los dirigentes. Son buenas oportunidades para las instituciones y los futbolistas. Van a venir más chicos hasta diciembre".

Sobre cómo se imagina el partido contra el Decano tucumano manifestó: "Contra Atlético Tucumán va a ser un lindo partido, a cancha llena y contra un gran equipo que hizo una excelente Copa Libertadores".

Consultado por ir a la Selección Argentina, el técnico de Independiente: "Estoy en el lugar en el que quiero estar y lo estoy disfrutando, porque estamos haciendo cosas importantes para un giro en la idiosincrasia del Club". Agregando: "Cualquier entrenador del mundo, de cualquier deporte, querría ser entrenador de la selección de su país; ¿sino para qué quiere ser entrenador? Pero tiene que haber proyectos deportivos con una identidad definida y convicción para sostenerlo".

Así se prepara el técnico de Independiente para afrontar el duro cruce en Tucumán, el rojo quiere seguir en la senda del buen fútbol.