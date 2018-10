Cara a cara: Lucas Pratto Vs. Cristian Chávez

River encarará el compromiso de la décima fecha de la Superliga Argentina cuando este sábado a partir de las 15 en el Estadio Monumental de Núñez enfrente a Aldosivi de Mar del Plata, con arbitraje de Andrés Merlos. El Millonario viene de caer frente a Gremio por 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores.

El entrenador del Millonario utilizará una formación alternativa pensando en la vuelta frente a los brasileños mientras que el técnico del Tiburón, Gustavo Álvarez, pondrá en cancha el mejor equipo posible para afrontar este cotejo. Entre los jugadores que verán acción se encuentran dos delanteros, cuya mejor rendimiento lo encuentran en el área rival: Lucas Pratto y Cristian Chávez.

Lucas Pratto nació el 4 de junio de 1988 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Hizo las divisiones inferiores en el club Defensores de Cambaceres y en Boca, pero en la institución con el que debutó profesionalmente fue con Tigre en un partido frente a San Lorenzo correspondiente al Torneo Apertura 2007. Tras un año a préstamo en el club de Victoria, fue cedido nuevamente pero esta vez al Lyn Oslode de Noruega. En 2009 retornó al Xeneize, donde tan solo jugó dos encuentros. Luego vestiría las camisetas de Unión de Santa Fe, Universidad Católica de Chile y Genoa de Italia, para luego recalar en Vélez a principios de 2012. donde tuvo un gran rendimiento, anotó 43 goles y obtuvo tres títulos.

En 2015 empezaría su estadía en Brasil, tras ser transferido al Atlético Mineiro, club en el que en poco tiempo se convirtió en referentes a base de goles y buenas actuaciones. Continuaría en el conjunto Galo hasta principios de 2017, cuando es fichado por Sao Paulo. Pese a que su traspaso había generado expectativa entre los hinchas del Tricolor Paulista, los rendimientos del Oso no convencieron y finalmente en enero de este año, se convertiría en jugador de River, siendo la compra más cara de la historia del club (10,8 millones de dolares más dos millones de plus por objetivos). Si bien su estadía en el club no comenzó de la mejor manera, con el paso de los partidos Pratto se convirtió en una de las principales alternativas en ataque para Marcelo Gallardo y hasta el momento disputó 35 partidos, anotó nueve goles y obtuvo la Supercopa Argentina, nada más y nada menos que frente a Boca. Cabe destacar que Pratto, también jugó tres partidos con la Selección Argentina, todos en 2016 y por Eliminatorias al Mundial de Rusia, anotó dos goles (frente a Venezuela y Colombia).

Cristian Chávez nació el 4 de junio de 1987 en la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Debutó profesionalmente con la camiseta de San Lorenzo, el 7 de marzo de 2008 en un partido frente a Racing correspondiente al Torneo Clausura de aquel año. Estaría en el Ciclón hasta mediados de 2009, cuando fue cedido a Godoy Cruz, donde estuvo hasta 2010, cuando nuevamente sería dado a préstamo en este caso a Atlético Tucumán. Tras una buena campaña con el Decano en la Primera B Nacional, fue transferido al Napoli italiano, donde tan solo jugó dos partidos.

En 2012, volvería a San Lorenzo, en condición de cedido, pero otra vez casi ni sería tenido en cuenta. A mediados de ese año, tendría un nuevo préstamo, esta vez a Almirante Brown, donde tendría un buen nivel, para luego ser transferido a mediados de 2013 al PAS Giannina de Grecia. En Europa estaría hasta 2016, cuando llegó a Brown de Adrogué, club en el que realizó las divisiones inferiores y al cual ayudó a ascender a la Primera B Nacional. En 2017, fichó por Guaraní de Paraguay, donde tan solo disputó diez partidos. Finalmente, a principios de este año, arribó a Aldosivi, donde obtuvo el ascenso a Primera y ahora es una pieza fundamental para el conjunto dirigido por Álvarez. En el Tiburón, hasta el momento disputó 19 cotejos y marcó nueve goles.