Corto historial ante el Tiburón...

<p>Tras la caída 1-0 ante <strong>Gremio de Porto Alegre</strong> en casa y por la Semifinal Ida de la <strong>Copa Libertadores</strong>, River busca retomar el envión anímico que lo depositó en dicha instancia internacional y se mide ante <strong>Aldosivi</strong> para seguir sumando por el torneo local. En Vavel.COM repasamos el historial entre el Tiburón y el Millonario.</p> <p>En total en Primera se han medido muy pocas veces, dos para ser más exactos. Este corto historial, además de corto, es favorable a River con una victoria y un empate, y es muy reciente en el tiempo ya que los duelos se dieron en 2015 y 2017 respectivamente. Cabe destacar que esas dos veces se vieron las caras en el <strong>Estadio Monumental</strong>.</p> <p>La primera vez que se chocaron en <strong>Primera División</strong> fue justamente en el año 2015. El resultado finalizó en empate 1-1 por la Fecha 28 de aquel Campeonato 2015. Los goles de aquella noche en Núñez los marcaron <strong>Pablo Luguercio</strong>, para el 1-0 de la visita y <strong>Rodrigo Mora</strong> para igualar las cosas para los de Gallardo.</p> <p>Así fue el gol del uruguayo. Revivilo.</p> <p><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/quwBTfaPEMM" width="560"></iframe></p> <p> </p> <p>El último duelo fue un tanto particular y duro para los Millonarios. Durante aquella tarde de lunes, horas antes del encuentro ante el Tiburón, informaron al Club sobre el doping positivo de <strong>Lucas Martínez Quarta</strong> por consumo de diuréticos durante una competencia internacional. El defensor sería suspendido por tiempo indeterminado hasta que salga la sanción. Horas más tarde, se confirmó no solamente el doping del juvenil, sino también Camilo Mayada pero eso es parte de otra historia.</p> <p>Lo cierto es que en aquella noche en el Monumental, River no pudo demostrar en cuanto a juego y venía golpeado tras quedar fuera de la pelea del campeonato ante San Lorenzo, pero ganó 1-0 gracias al tanto de cabeza de Martínez Quarta y consiguió clasificarse a la <strong>Copa Libertadores </strong>2018, en la que hoy está en semi finales.</p> <p><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/n2DX4PENAmU" width="560"></iframe></p> <p>El único resultado positivo para el conjunto de Mar del Plata fue justamente cuando hizo de local en el José María Minella en un Torneo de Verano. Fue 3-1 el resultado final con goles de Bandiera, Medina y Quilez, mientras que para el Millonario anotó Gonzalo Montiel.</p> <p>El próximo sábado, <strong>River y Aldosivi</strong> se verán las caras por tercera vez en la historia en <strong>Primera División </strong>y será nuevamente en la casa del Millonario que seguramente intentará animarse a sumar en el campeonato para quedar en zonas altas y también para tomar envión para lo que será la búsqueda de una hazaña en Porto Alegre ante Gremio, el actual campeón de la <strong>Copa Libertadores.</strong></p>