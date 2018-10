Edgardo Bauza: “Ruben está descartado por una molestia muscular”

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó pensando en el encuentro por la fecha diez de la Superliga Argentina de Fútbol contra Patronato de Paraná en la ciudad de Entre Ríos. Para este partido el Patón Bauza tiene dos dudas, Matias Caruzzo o Diego Arismendi, y la otra duda es si juega el juvenil Maximiliano Lovera o Germán Herrera.

El probable equipo Canalla para visitar el estadio Presbítero Bartolomé Grella seria con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Diego Arismendi o Matias Caruzzo, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot ; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Federico Carrizo; Germán Herrera o Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri.

Luego del entrenamiento matutino que tuvo el primer equipo de Rosario Central en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario), habló en conferencia de prensa Edgardo Patón Bauza: "Todavía no tenemos definido el equipo, vamos a esperar hasta mañana porque Lovera entrenó diferenciado, Ruben está descartado por una molestia muscular que le va a llevar como mínimo una semana y Barbieri también trabajó aparte. En caso de que Lovera no llegue, quien va a acompañar a Zampedri será Herrera. Gil trabajó bien y sin problemas, mañana voy a definir el equipo esperando a los jugadores que están con problemas físicos. Caruzzo no entrenó, pero no va a tener problemas para jugar el domingo".

El ex entrenador de San Lorenzo de Almagro habló sobre Marco Ruben en esta rueda de prensa y esto decía acerca del goleador Canalla: "Ruben es un jugador importante, un referente, pero las lesiones aparecen. Se le hicieron estudios y apareció un problema por el cual debemos cuidarlo una semana, para que no se agrave y tengamos que tenerlo afuera tres o cuatro semanas".

Al final de la misma “el Patón” manifestó que el estadio de Arsenal de Sarandí (sede del partido de los cuartos de final entre Rosario Central y Newell's Old Boys) se encuentra en óptimas condiciones: “Ya hablamos y el campo de juego está bueno en Arsenal, así que no va a haber problemas. Es una lástima que la ciudad no pueda vivir como siempre un clásico, pero bueno, es lo que nos toca vivir".