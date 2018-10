Previa Patronato - Rosario Central: Duelo de necesitados 

Por la décima fecha del campeonato local, el equipo de Paraná y el de Rosario se encontraran en Entre Ríos en busca de tres nuevos puntos. Con el arbitraje de Nicolás Lamolina, el encuentro se podrá ver en la señal de TNT Sport.

La fecha pasada los dirigidos por Edgardo Bauza dejaron una buena impresión en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), al empatar en 0 un encuentro que el Canalla mereció haber ganado. Previo a lo que será el partico por Copa Argentina frente a Newell's Old Boys, el elenco auriazul viaja a la provincia de Entre Ríos en busca de la primera victoria en condición de visitante en esta Superliga Argentina de Fútbol 2018-2019.

Por el otro lado, Patronato viene de perder por 3-1 en la fecha nueve, los dirigidos por Mario Sciacqua cayeron el fin de semana pasado contra Lanús en la provincia de Buenos Aires.

Hablaron los entrenadores en la previa

Mario Sciacqua hará cuatro modificaciones con el respecto al equipo que perdió 3-1 con Lanús la fecha pasada. Esto decía el entrenador con pasado en Colón de Santa Fe en la previa al partido con Rosario Central: “Nosotros tenemos un duelo con nosotros mismos, en el buen sentido. El de poder tirar toda la capacidad de los futbolistas y potenciarlos. Pero tenemos que determinarnos nosotros mismos cómo un equipo duro y mucho más de local. Son finales, más allá de que todo sigue, uno tiene que pensar que es una final. Central tiene dos volantes centrales que tienen buen manejo de pelota, donde nosotros tenemos que ser rápidos para presionar y cortar”.

También Edgardo Bauza habló en rueda prensa pensado en el partido contra “El Patrón”, y también se refirió al clásico Rosarino que se va a disputar el próximo jueves a las 15:30 en cancha de Arsenal de Sarandí: "Ruben es un jugador importante, un referente, pero las lesiones aparecen. Se le hicieron estudios y apareció un problema por el cual debemos cuidarlo una semana, para que no se agrave y tengamos que tenerlo afuera tres o cuatro semanas. Ya hablamos y el campo de juego está bueno en Arsenal, así que no va a haber problemas. Es una lástima que la ciudad no pueda vivir como siempre un clásico, pero bueno, es lo que nos toca vivir".

Futbolistas convocados

Mario Sciacqua hará cuatro cambios con respecto al equipo que perdió 3-1 contra Lanús el sábado pasado; ingresan al equipo: Agustín Sandona, Federico Bravo, Santiago Briñone y Lautaro Comas; salen del equipo Walter Andrade, Damián Lemos, Abel Perlta y Nicolás Royón.

Por el lado de Rosario Central, Edgardo módica dos futbolistas con respecto a la nómina que presento la semana pasada para visitar a Boca Juniors, no están Joaquín Pereyra (expulsado) y Marco Ruben (lesionado), en sus lugares estarán Leonel Rivas (que puede llegar a jugar del arranque) Agustín Coscia.

Historial

Patronato de Paraná y Rosario Central se enfrentaron en tres oportunidades en Primera División. Dos veces ganó “el Patrón” y una el Canalla. El último enfrentamiento fue por la fecha 21 de la Superliga Argentina de Fútbol 2017-2018, en donde el conjunto entrerriano ganó por 3-0 con goles de Matías Garrido, Martin Rivero (ex jugador de Rosario Central) y Adrián Balboa.

Probables alineaciones

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Agustín Sandona, Renzo Vera, Nicolás Pantaleone; Federico Bravo; Mauricio Sperduti, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Lautaro Comas y Facundo Barceló. Director técnico: Mario Sciacqua

Rosario central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Carruzo, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho, Federico Carrizo; Leonel Rivas o Germán Herrera y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza