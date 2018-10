Gallardo: ''Nunca estuvo en riesgo el partido''

En el medio de la serie de semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Gremio, River le ganó por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la décima jornada de la Superliga Argentina 2018/19. El único gol del encuentro fue anotado por el juvenil Cristian Ferreira.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios en conferencia de prensa y se refirió al valor que tuvo el encuentro frente al conjunto marplatense: "No era un partido fácil para todos, en el medio de una disputa muy importante como es el partido que tendremos el martes. Nunca estuvo en riesgo el partido, pero sí nos costó muchísimo. Lo mejor se vio en el segundo tiempo. El gol de Ferreira fue de otro partido, fue un golazo".

Sobre Ferreira y Álvarez: ''Es interesante que vayan sumando minutos y experiencia''.

Por otra parte, elogió la tarea de Cristian Ferreira y Julián Álvarez, dos juveniles que tuvieron la chance de sumar minutos en Primera: "Es interesante que vayan sumando minutos y experiencia. Le tocó el turno de debutar con el gol a Cristian Ferreira, un jugador con mucho talento que tiene que seguir evolucionando y aprendiendo. Así se arranca y es una buena carta de presentación. Me gustó lo de Julián Álvarez, que viene evolucionando, no le pesó el partido y dio alternativas. Es un jugador que, claramente, tiene un gran futuro. Lo importante es que sigan creciendo de buena manera".

También, habló sobre la confianza de los jugadores y los hinchas de cara a la revancha del próximo martes frente a Gremio en Brasil, tras caer por 0-1 en la ida como local: "Están muy bien. Yo nunca dudé de su respuesta inmediata, ese sentir de querer jugar de inmediato la revancha, no vemos la hora de ir. Hay una buena energía. Jamás vi al público hincha de River con desconfianza, todo lo contrario. Y nosotros vamos a intentarlo todo, que significa ir a ganar, utilizar las armas que nosotros creamos necesarias para resolver una serie que es difícil pero no imposible".

"Me preocupa más lo que pueda hacer Gremio que el campo de juego, que va a estar igual para los dos. El mediocampo va a estar minado, no solo por la cantidad de gente que coloquen en ese sector, si no por lo que vi del estado del campo de juego. Va a ser difícil jugar por allí", afirmó el Muñeco sobre el mal estado del campo de juego del Arena do Gremio.

Para cerrar, dejó algunos conceptos sobre cómo saldrá a jugar el Millonario frente a los brasileños: "Entiendo que ahora tenemos que jugar un partido de mucha capacidad para leer los momentos, de mucha inteligencia porque Gremio entendió que nosotros somos un equipo que suele ir al frente, a buscar el resultado, y en el primer partido lo único bueno que hizo fue defenderse de buena manera. Si nosotros queremos por lo menos tener posibilidades... somos un equipo que no sabemos medirnos, no lo solemos hacer... Intentaremos ir con inteligencia, buscar los espacios y los momentos del partido".