A todo o nada en Porto Alegre

Tras haber arribado a Porto Alegre, River se entrenó en el predio del Inter de dicha ciudad y en el estadio Beira Río de cara al encuentro de mañana que arrancará a las 21.45 con arbitraje de Andrés Cunha. Sin embargo, el equipo de Núñez buscará dar vuelta la serie porque en el primer partido, perdió por uno a cero en el Monumental y buscará la gran final de la Copa Libertadores por tercera vez en los últimos tres años.

De cara al compromiso en el Arena Do Gremio, Gallardo juega al misterio en el elenco inicial y tiene dudas sobre todo en la mitad de cancha la principal incógnita es si juega Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, quien tuvo un aceptable rendimiento en el triunfo ante Aldosivi por Superliga y el ex Gimnasia le quiere ganar la pulseada a "Juanfer". Por otro lado, en la delantera también el entrenador Millonario, tiene otro misterio si reafirma a Ignacio Scocco o si vuelve al once Lucas Pratto, todavía no hay indicios del conjunto para la batalla final y con soñar en la hazaña ante el campeón de la Libertadores pasada.

Sin estos dos interrogantes y un posible escuadra para verse las caras contra los brasileños sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez y Rafael Santos Borré, hay cuatro nombres para pelearse por dos puestos y una vez que arribe al estadio confirmará los soldados para el cotejo de vuelta. Mientras por el lado del Tricolor Gaúcho, el adiestrador Renato Portaluppi tiene que hacer una modificación obligada por la suspensión de Walter Kannemann y se perfila para ingresar en su lugar Paulo Miranda en el fondo.

Luan, la estrella del dueño de casa no se recuperó de su lesión y no será del arranque ni tampoco estará en el banco de suplentes, Éverton otro que tampoco estuvo en el primer espectáculo y se recuperó de su molestia el que dejaría su lugar sería Allison. Portaluppi alineará a: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Maicon, Michel, Ramiro, Cícero, Everton; Jael.

SÍNTESIS

Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Maicon, Michel, Ramiro, Cícero, Everton y Jael. DT: Renato Portaluppi

River Plate: Franco Armani;Gonzalo Montiel,Jonathan Maidana,Javier Pinola,Milton Casco;Exequiel Palacios,Leonardo Ponzio,Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero,Gonzalo Martínez;Rafael Santos Borré y Lucas Pratto o Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo

Hora: 21.45

TV: Fox Sports

Estadio: Arena Do Gremio

Ida: Gremio ganó uno a cero con gol de Michel