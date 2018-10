Los últimos enfrentamientos de Boca ante Palmeiras en Brasil

Boca visita el miércoles a Palmeiras en el Estadio Allianz Parque por el partido de vuelta de la semifinal de La Copa Libertadores. Por este torneo el Xeneize nunca le pudo ganar en Brasil al Verdão.

A pesar de que el conjunto de La Ribera de los cuatro partidos que jugó por Copa Libertadores en tierra brasileña ante el equipo de Sao Paulo nunca ganó. El Xeneize lleva una racha de tres empates consecutivos y el único encuentro que perdió fue en el siglo pasado.

El primer encuentro en el torneo más importantes de clubes de América se dio en 1994. Por la fase de grupos Boca, bajó el mando de César Luis Menotti, viajó a Brasil con la esperanza de remontar el empate contra Vélez por la primera fecha. Nada de eso paso ya que Palmeiras, fue muy superior y lo goleó 6-1. El primer tiempo fue un 1-0 abajo muy sufrido para el conjunto boquense. Ya en la segunda parte en 30’ minutos el Verdão le hizo una rafaga de cinco goles y fue un verdadero baile con un joven Roberto Carlos como figura. Sebastián “Manteca” Martínez, de penal, anotó el gol del honor para el Xeneize.

El segundo partido en tierra brasileña fue por la final de la copa del 2000. Luego de un empate 2-2 en La Bombonera, Boca debía viajar al Morumbi. El partido fue parejo y terminó 0-0. En la definición por penales el equipo argentino se quedó con la tanda por 4-2. Óscar Córdoba fue la figura luego de atajar dos disparos desde los 12 pasos que fueron vitales para que el Xeneize gane la Libertadores luego de 22 años.



Un año después se volverían a ver las caras en el mismo torneo, pero esta vez por la semifinal. La historia otra vez se repitió para el conjunto de La Ribera. En Buenos Aires empataron 2-2, como la edición pasada, y esta vez en el Palestra Italia empataron 2-2. Juan Román Riquelme tuvo una noche soñada, jugó uno de los mejores de su vida, que incluyó un gol, pero a pesar de eso otra vez se definió por penales. Córdoba, otra vez, fue la figura luego de atajar dos disparos desde los pasos y logró que Boca llegue hasta la final, en la que luego se consagró campeón.

En esta edición de la copa, por la fase de grupos, también se enfrentaron en tierras brasileñas y el encuentro terminó en empate. En el ante último minuto Keno pusó el partido 1-0 a favor de Palmeiras y las esperanza del Xeneize parecían que estaban muertas, pero un minuto después Carlos Tevez apareció y convirtió para empatar el partido de manera agónica.

El miércoles tienen un nuevo duele, los números no son favorables para Boca en Brasil ya que nunca ganó, pero en los últimos enfrentamientos no conoció la derrota y lo más importantes es que en etapas decisivas no le pesó ser visitante. Ahora, con una ventaja de dos goles, sueña con llegar a otra final luego de seis años.