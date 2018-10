En dos frentes

En el último partido de la décima fecha de la Superliga Argentina, Defensa y Justicia derrotó, como visitante, a San Martín de San Juan por 1 a 0, con gol de Marcelo Larrondo. En el primer tiempo el equipo sanjuanino avisó con un tiro libre hacia el arco defendido por Ezequiel Unsain, que pasó cerca.

Luego, la formación de Florencio Varela generó una clara chance de peligro pero no pudo abrir el marcador. El encuentro no perdió ida y vuelta porque en la siguiente jugada, el Verdinegro puso en problemas a la defensa visitante. Sin embargo no pasó a mayores debido al corte justo. Más tarde, en el complemento, el Santo continuó con su plan de juego y atacó nuevamente con un disparo que se fue por arriba.

Igualmente, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece levantó su tarea ya que creó dos posibilidades que no pudo concretar. A pesar de esa mejoría del Halcón, el elenco conducido por Rubén Forestello contragolpeó pero falló en la definición.

Por su parte Defensa y Justicia nuevamente elaboró otra posibilidad y los defensores locales evitaron la caída. Unos minutos después Ignacio Aliseda construyó otra llegada que terminó mal porque su disparo tuvo mala dirección. Como en toda la noche San Martín propuso un juego ofensivo y contó con una chance que falló en la red.

El cuadro de Florencio Varela no bajó los brazos ante un empate que estaba por llegar y en un avance Larrondo sacó a relucir sus antecedentes de Rosario Central ya que anotó con un cabezazo a quemarropa el 1 a 0. A pesar de ese gol en la agonía del partido, los dirigidos por Forestello insistieron con otra llegada pero no pudieron alcanzar el soñado empate, que era lo más justo porque no hubo un equipo superior al otro.

No obstante, los goles no se merecen, se hacen y el Halcón volvió a ganar para mantener su ilusión de seguir peleando arriba en el torneo. Su principal foco de atención igualmente se encuentra en la Copa Sudamericana ya que este jueves recibirá a Junior de Barranquilla, por la revancha. Tendrá por delante un cotejo muy difícil porque debe convertir dos tantos para emparejar la serie.

Más allá de eso, su actualidad en el campeonato es muy fructífera porque se encuentra invicto con seis victorias y tres empates. Por último, el Verdinegro sufrió su segunda derrota consecutiva y deberá salir rápidamente para que este declive no se profundice.