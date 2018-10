Biscay: ''Lo que hicieron los jugadores fue impresionante''

River logró una gesta histórica en Brasil tras ganarle por 2-1 a Gremio en Porto Alegre y así asegurarse un lugar en la final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Tras ir abajo en el resultado, el Millonario lo dio vuelta con los goles del colombiano Rafael Santos Borré y Gonzalo Martínez de penal, en tiempo de descuento.

El resumen del encuentro

Con Marcelo Gallardo ausente en el banco de River debido a una suspensión de la CONMEBOL, el que tomó las riendas fue su ayudante principal, Matías Biscay, que tras el encuentro habló en conferencia de prensa y fue irónico con respecto a la comunicación que mantuvo el Muñeco con Hernán Buján: ''Conmigo no tuvo comunicación, yo estaba pendiente del partido y no tenía ningún aparato para comunicarme con nadie. Gallardo no se comunicó conmigo, yo estaba concentrado en el partido... quizás llamó a su familia porque tiene una familia''.

''Marcelo los convenció plenamente que el partido se iba a ganar''

Por otra parte, Biscay elogió la tarea de todo el equipo y se refirió a la influencia de Gallardo a pesar de no estar presente en el banco de suplentes: "Lo que hicieron los jugadores fue impresionante. Desde el primer tiempo fuimos superiores, jugamos el partido en campo de ellos. Los chicos siempre pensaron que se daba vuelta. Marcelo los convenció plenamente que el partido se iba a ganar".

''No sé si somos es el mejor equipo de la Copa Libertadores, pero sí somos un buen equipo, que pudo superar en eliminatorias previas a Racing, Independiente y ahora a Gremio, que es el último campeón", afirmó Biscay sobre el camino hecho por River para llegar a la final de la copa.

Para cerrar, criticó con dureza la sanción de CONMEBOL para con Gallardo: "Estoy en un lugar que no me corresponde. El que debería estar acá es Marcelo, pero no está por una sanción totalmente ridícula que no defiende el espíritu del fútbol, una sanción de gente que busca el afán recaudatorio".