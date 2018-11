El pasado Xeneize del Flaco 

Este sábado, Tigre tendrá una chance única de volver a sumar de a tres en La Bombonera (como en el Apertura 2008). ​Esto es porque el Xeneize tiene la cabeza puesta solo en la Copa Libertadores, donde ya es finalista (y definirá el trofeo continental nada menos que ante River Plate). Por lo tanto, Guillermo Barros Schelotto pondrá a un equipo alternativo para esta 11° fecha de la Superliga.

No será un partido más para Mariano Echeverría, dado que el ex defensor tuvo un paso como futbolista en el club de la Ribera. El Flaco, quien la rompió en su primera etapa en Tigre con los cortos, en 2013 la rompió en Arsenal, donde conquistó la Copa Argentina, con mucho gol y solidez. Tras ser figura en el equipo de Sarandí, llamó la atención en La Boca, bajo la conducción del legendario Carlos Bianchi. Es así que a mediados de 2014, Echeverría se sumó al plantel azul y oro.

Sin embargo, su presentación oficial no fue positiva, ya que Boca perdería por 3-1 ante Estudiantes de La Plata, lo que significó el adiós del Virrey de la conducción técnica. En su reemplazo llegó un viejo conocido de Victoria, Rodolfo Arruabarrena. No obstante, con el Vasco al mando, Echeverría no tuvo demasiada continuidad. En total, entre el Torneo Transición 2014 y la Copa Sudamericana, el Flaco disputó 16 encuentros, con dos goles convertidos: a Rosario Central y Arsenal.

Un dato curioso: el actual entrenador matador fue titular para Boca en el encuentro ante Tigre en aquel campeonato de 2014, también en La Bombonera, con triunfo del local por 2-0 al cuadro que dirigía Gustavo Alfaro. Echeverría formó dupla central con otro ex Tigre, Claudio Pérez. Asimismo, en el lateral derecho, jugó Leandro Marín, quien tendría un paso en Victoria en 2016.

Ese semestre iba a ser para el olvido para los boquenses, sin protagonismo en el torneo local y eliminando de la Sudamericana ante River. Para entonces, Echeverría estaba relegado por Daniel Díaz y Lisandro Magallán. Era uno de los candidatos para marcharse en el mercado de verano de 2015, y así fue que el Vasco lo consideró como prescindible (luego regresaría al Matador).