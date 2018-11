Previa Aldosivi vs Banfield: ambos buscan puestos de copas

En duelo de equipos que acumulan 2 partidos sin victorias. Aldosivi y Banfield buscaran recuperarse para así volver a encontrarse en puestos de copa.

Los dirigidos por Julio César Falcioni necesitan recuperarse luego del cimbronazo sufrido en su estadio la fecha pasada contra Estudiantes. Para eso, el emperador cambia el esquema para visitar al tiburón y así cortar la racha de 9 partidos sin ganar como visitante. Su último triunfo en esa condición fue el 9 de Marzo de este año cuando derrotó por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima en el Bosque.

Pasando en limpio, el entrenador del taladro apuesta por un 4-4-1-1 ingresando el experimentado Jesús Dátolo en lugar del juvenil Julián Carranza siendo éste, el único cambio con respecto a la derrota frente al pincha.

Por el lado del local, Gustavo Álvarez aún no confirmó el equipo ya que mantiene una duda en la delantera. Tellechea o Iritier se disputan el puesto para acompañar al goleador Cristián Chávez. Mientras que en la cueva, el ex entrenador de Temperley no podrá contar con el suspendido Leonel Galeano ya que sufrió una expulsión la fecha anterior en el Monumental, en su lugar ingresaría el ex Unión de Santa Fe Leonardo Sánchez.

El partido comenzará a las 13:15 en Mar del Plata y tendrá el arbitraje de Diego Abal. El encuentro será uno de los “liberados” de la fecha ya que no se necesitará tener el pack fútbol para verlo, será transmitido por TNT Sports y TNT.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Iván Colman, Fernando Godoy, Federico Gino; Matías Pisano, Cristian Chávez y Javier Iritier o Fernando Tellechea. DT: Gustavo Álvarez.

Banfield: Mauricio Arboleda; Renato Civelli, Claudio Bravo, Rodrigo Arciero y Danilo Ortíz; Adrián Calello, Enzo Kalinski, Luciano Gómez y Nicolás Silva; Darío Cvitanich y Julián Carranza. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: José María Minella.

Hora: 13.15.

Televisación: TNT Sports y TNT