Cara a cara: Morro García y Pulga Rodríguez

Un partido emocionante se vivirá este sábado en el Malvinas Argentinas. Godoy Cruz que volvió a la victoria hace dos fechas y quiere seguir sumando de a tres para escalar en la tabla. Y del lado contrario, Atlético Tucumán que es escolta del líder (Racing) y lucha en la tabla de abajo para mantener el promedio.

Cada equipo tiene en su ataque, un histórico delantero que puso el cuerpo, la cabeza e ingenio en los buenos y malos momentos de la pasada Superliga para estar en lo más alto. Hablamos de Santiago "Morro" García para el Tomba y Luis "el Pulga" Rodríguez para el Decano. ¿Quién ganará el duelo?

El Morro

El Morro no empezó la temporada 2018/2019 de la mejor manera en cuanto a goles. Había marcado en la tercera fecha ante Newell's y volvió a levantarse recién en la décima, cuando enfrentó a Unión en Santa Fé.

Recuperar la eficacia fue primordial para el delantero uruguayo que se consagró goleador y subcampeón en la Superliga pasada.

La confianza que el técnico Diego Dabove le tiene es única: "Por ahora lo tenemos al Morro y casi siempre ha participado. No me imagino a Godoy Cruz sin él".



El funcionamiento del equipo no será el mismo que ante el Tatengue porque el rival es ordenado y sólido.

La intensidad y agresividad que García mantuvo en los dos partidos previos serán claves para poner que Godoy Cruz venza en su casa. El número 18 jugará junto a Ángel González y Victorio Ramis.

El Pulga

El Pulga es un histórico delantero tucumano. Empezó a ser reconocido cuando el decano regresó a Primera División en el año 2009.

El hombre oriundo de la ciudad de Simoca, además de ser el capitán del equipo, se caracteriza por su velocidad y pegada. Lleva 5 goles en 7 partidos jugados esta temporada. El último fue el domingo ante Independiente en la contundente goleada de Atlético al "Rojo" por 4-2.

El equipo tucumano vive un presente esplendoroso: ya jugó dos Copas Libertadores, una Sudamericana y fue subcampeón de la pasada Copa Argentina. El Pulga, de 33 años, sigue soñando con mantener ese nivel.

"El mejor partido es el que viene" es la premisa del delantero y de los decanos que constantemente buscan superar barreras para competir con los grandes clubes.

"Tenemos que pensar siempre en ir hacia adelante. Pensar en alcanzar a Racing que está arriba. Así nos vamos a olvidar del promedio y estar más cerca de seguir siendo internacionales", sostuvo el 7 en la previa ante Mundo D.

Para este cotejo, el "Ruso" Ricardo Zielinski repetirá la misma alineación que arrancó contra el "Rojo". Rodríguez hará dupla con Mauro Matos para ratificar la racha ganadora.



Alineaciones



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Fabián Henríquez, Agustín Manzur; Ángel González, Santiago García y Victorio Ramis.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Mauro Matos.