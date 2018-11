Gallardo: ''No se hizo un mérito para ganar''

Con la expectativa puesta en la final de la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Boca, River, con equipo alternativo, cayó por 0-1 frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Quilmes, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Superliga Argentina 2018/19. El único tanto del partido fue de Ignacio Fernández en contra.

El resumen del encuentro

El técnico Marcelo Gallardo habló con los medios tras el encuentro y analizó el rendimiento de su equipo ante el Pincha: "No fue un buen partido, no se hizo un mérito para ganar. Lo más justo debería haber sido un empate, futbolísticamente fue muy chato. Nos hicieron un gol de carambola y no tuvimos mucha energía para empatar el partido. No jugamos un buen partido, no tuvimos mucha conexión de juego ni mucha profundidad".

''Nos vamos con una derrota que no merecíamos''

"Más allá de la importancia que requiere la final, teníamos que estar metidos para jugar este partido y sacarlo adelante. Lamentablemente no sucedió así y nos vamos con una derrota que no merecíamos, pero tampoco hicimos mucho para ganar", afirmó el Muñeco.

Por otra parte, hizo referencia a la salida de Ignacio Scocco a los 19 minutos del primer tiempo: "Él dice que se le puso duro el gemelo de entrada, no sintió ningún pinchazo ni nada por el estilo, sintió una fuerte contractura".

Para cerrar, explicó cómo está viviendo estos últimos días desde lo emocional y aseguró que a partir de lunes ya empezará a planear el encuentro de ida de la final: "Mi cabeza está enfocada en el trabajo, tengo que poner mis energías en eso. Tengo que estar enfocado en cada partido y más en la importancia que tiene este partido. Estoy viviendo una situación incómoda, pero a partir del lunes mi cabeza estará en el trabajo de la semana".