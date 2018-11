Franco Soldano: "Nos agarraron mal parados"

Luego de mucho tiempo, Unión vuelve a perder dos fechas seguidas. En Santa Fe, el Tatengue igualó por 2-2 ante Patronato con los goles de Diego Zabala y Yeimar Gómez Andrade, por lo que en la jornada que viene intentarán dar vuelta la imagen mostrada en estos últimos encuentros.

Tras el empate ante el Rojinegro, uno de los delanteros dio su testimonio y analizó lo sucedido en el 15 de Abril. Ese fue Franco Soldano, quien no pudo convertir, pero contó sobre los motivos del empate ante Patronato: “Encontraron el empate primero cuando nos agarraron mal parados y otra en una pelota parada, que es algo donde nos sentimos fortalecidos a nivel defensivo, pero nos convirtieron”.

“En los últimos partidos está costando a nivel creación, igual con Franco Troyansky y Rodrigo Gómez creamos más, si bien era el que me tiraba atrás, creo que crecimos en relación al partido ante Godoy Cruz. Ahora hay que mejorar la eficacia y mejorar el nivel ofensivo para cuando lleguemos poder lastimar”, agregó el delantero.

El joven también opinó sobre el parate por fecha FIFA: “Esto no es una catástrofe, no estamos mal. Puede ser que sea el peor momento en el torneo, pero a nivel resultados. Esto no es preocupante, hay que trabajar y estos días nos servirán para ajustar detalles que nos caracterizaban. Estamos haciendo una buena campaña y esto no lo tiene que opacar”.

Por último, Franco Soldano dio su punto de vista sobre las negociaciones para renovar su contrato: “Estamos muy bien, mantengo mi palabra, lo dije hace cuatro meses. Falta que nos juntemos, somos gente de palabra y de valores y no habrá ningún inconveniente para renovar. Hay buen diálogo y predisposición de las dos partes. Está todo acordado de palabra, solo resta firmar”.