Previa Arsenal - Quilmes: duelo de gigantes en la B Nacional

Llegó la hora de que se enfrenten Arsenal y Quilmes. Dos equipos con historias y experiencia. El Arse y el Cervecero han sabido ganar campeonatos a nivel nacional, e incluso llegar a participar en el escenario internacional. Hoy, su presente es muy distinto. Tras malas campañas en la máxima categoría, descendieron y tienen la necesidad de volver a la elite del fútbol argentino. Pero hay que tener en cuenta que el momento de uno es mucho mejor que el del otro.

Presentes distintos

Arsenal tuvo un muy buen comienzo de campeonato en las ocho fechas que se llevan disputadas, habiendo perdido solo un partido, y sumando un total de 15 puntos de 24 posibles. Logrando esto, hoy se ubica en la tercera posición de la tabla, en zona del reducído por el ascenso a primera división. Sin embargo, querrá a toda costa, volver a la victoria mañana ya que viene de empatar por 1-1 ante Independiente en Mendoza por la última fecha, con goles de Pons y Asenjo.

Decimos que sus presentes no son similares, porque Quilmes, a diferencia de Arsenal, no la pasa tan bien. Perdió su último partido ante Agropecuario, de local y por 1-0, y no sabe lo que es ganar hace 4 partidos, cuando lo consiguió por última vez ante Platense. De visitante tampoco le ha ido muy bien al Cervecero, ganando uno de los cuatro partidos que jugó fuera de casa. Todo esto lo deja en la 16ta. colocación en la tabla de posiciones con 8 puntos.

Así lo pensaron los técnicos

El entrenador del Viaducto, Sergio Rondína se siente cómodo y satisfecho con el rendimiento de su equipo en los últimos, puesto que hace cinco partidos que no pierde, por lo que planea alinear en cancha a los mismos once jugadores del último partido, ante Independiente de Rivadavia.

Por el lado de Quilmes, Marcelo Fuentes decidió realizar dos modificaciones en el equipo titular tras la derrota del martes pasado ante Agropecuario. Rodrígo Mieres, expulsado por doble tarjeta amarilla sera reemplazado por Nicolás Ortiz (viene de recuperarse de una lesión) en la defensa, mientras que el juveníl Tomás Verón Lupi ingresa en el mediocampo por Federico Anselmo. Éric Ramírez es baja por molestias en el tobillo y el juvenil colombiano, Camilo Machado ingresó en una convocatoria por primera vez.

Extenso historial

Por último, debemos destacar el historial de partidos en el profesionalismo entre dos equipos con historia que actualmente militan en la B Nacional, como Arsenal y Quilmes. Se disputaron un total de 63 partidos con 25 victorias de Quilmes, 23 victorias de Arsenal y 15 empates. Mientras que el Cervecero supera en el historial al Arse, en goles a favor esta igualado, con un total de 74 tantos para un equipo y otro.

El último partido entre ambos fue en Primera División, durante la campaña 2016/17, en lo que fue el anteúltimo partido de aquel torneo. Quilmes, ya descendido a la B Nacional, enfrentaba a un Arsenal que debía sumar para salvarse. Las cosas terminaron en un disputado empate 2-2 con goles de Gonález y Pérez Acuña para Quilmes, y de Bottinelli y Milo para Arsenal, en el Centenario.

Posibles formaciones

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Aníbal Leguizamón Espínola, Emiliano Papá; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Gastón Álvarez Suárez; Lucas Necul; Facundo Pons y Juan Manuel García. DT: Sergio Rondína

Quilmes: Emanuel Bilbao; Raúl Lozano, Tomás López, Nicolás Ortiz, Braian Lluy; Augusto Max, Juan Larrea; Juan Imbert, Mauro Bellone, Matías Noble; Tomás Blanco. DT: Marcelo Fuentes.