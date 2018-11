Bauza, luego del empate frente a Colón: "Hay que seguir trabajando para que el equipo mejore"

Rosario Central empato 1-1 en Arroyito frente a Colón de Santa Fe y acumula ya siete partidos sin lograr ganar en la Superliga. Una vez terminado este encuentro, el DT canalla Edgardo Bauza habló en conferencia de prensa, dónde dejó sus sensaciones tras el empate: "Creo que fue un primer tiempo muy duro, bastante parejo, dónde ninguno de los dos equipos pudo generar mucho fútbol. En el segundo tiempo cambiamos algunas cosas y mejoramos en el funcionamiento; el equipo fue más profundo, logramos llegar al arco rival con peligro y por suerte pudimos empatarlo. Luego tratamos de ver si lo podíamos ganar; lamentablemente no pudimos, pero lo intentamos. Hay que seguir trabajando para que el equipo siga mejorando".

Al igual que en el partido de este último jueves frente a Newells, se notó mucho que el equipo mejoró en comparación a lo que se había hecho en el primer tiempo. Ante la consulta sobre en qué hizo enfásis en el entretiempo y en que aspectos cree que dejaron una mejor imágen, el "Patón" expresó: "Mejoramos la circulación de la pelota, cosa que en el primer tiempo no se podía porque fue muy peleado y la pelota estaba mucho por el aire y poco por el piso. En el segundo tiempo, llegamos con más fluidez y eso nos dió la posibilidad de llegar al arco rival. Creo que ahí estuvo el secreto para mejorar el funcionamiento".

Cerrando la conferencia, Bauza dejó bien en claro que, si bien se jugó un partido importantísimo como es el clásico tres días antes, Central llegó bien en lo físico a este encuentro: "El problema no fue el cansancio. Obviamente que el equipo hizo un gran desgaste, pero no sólo Central, sino ambos equipos. Nos tocó un partido muy pesado, con calor, humedad, pero el problema no fue físico", aclaró el "Patón".