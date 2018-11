Pablo Pérez: "Un detalle te puede hacer ganar o perder la final"

Este sábado por la tarde comenzará a definirse la final de la Copa Libertadores. Boca Juniors recibirá en La Bombonera a River Plate y el Xeneize continúa con los entrenamientos, pensando en el partido que se viene. Tras la práctica matutina, Pablo Pérez y Lisandro Magallán hablaron en conferencia de prensa y analizaron los próximos partidos ante el Millonario.

El volante de Boca palpitó la primera final que se aproxima y analizó: “Hay poco espacio para disfrutar, me lo tomo muy en serio. Yo ya no lo estoy disfrutando. Si tenemos la gracia de salir campeones, ahí sí. Ahora la vivo en la final del mundo, pienso todo el tiempo para que no se me escapen los detalles pero lo disfruto muy poco”.

Pérez, acumuló hasta el momento dos tarjetas amarillas y en caso de ser amonestado una vez más en La Bombonera, podría perderse el partido de vuelta en El Monumental. Sobre esto, confesó: "Las amarillas no me condicionan para nada, tengo una sola forma de jugar y me voy a brindar como en todos los partidos. No voy a estar pensando en la amarilla y voy a estar concentrado en el partido, en lo táctico, en la recuperación de la pelota".

Otra de las preguntas al ex Newells fue acerca de los últimos partidos. Allí, mencionaron que 'River tuvo más actitud que Boca' y el futbolista soltó: "Eso es un problema de ustedes, no nuestro. A mí nadie me gana de guapo. Yo entro en la cancha, juego al fútbol, hago las cosas que tengo que hacer y punto. Eso ya corre para los de afuera, para nosotros no".

“En instancias de eliminación se define por los detalles. Hay que ajustar muchísimas cosas y estar concentrados. Hay que estar muy fuertes de la cabeza para aguantar distintas situaciones durante el partido. Un detalle te puede hacer ganar o perder la final. Si podemos meter uno o dos goles, mejor pero siempre hay que tratar de mantener el arco en cero, estar bien concentrados. Si podemos liquidarlo acá, en cancha de Boca, mejor” aclaró.

Luego, el defensor del club de la Ribera indicó la importancia del primer partido que se jugará en Brandsen 805: "El sábado será importante porque es el primer partido, estamos trabajando para este partido del sábado. Estamos de local y haremos lo posible para poder ganar. Cuando empezamos el año, nos propusimos llegar a la final de la Copa Libertadores. Ahora que estamos acá, queremos ganarla. Es la semana de trabajo más importante que tenemos".

"Los resultados que fuimos consiguiendo nos fueron dando más confianza y nos consolidamos más como equipo. Hubo una evolución importante y eso es bueno porque tuvimos partidos difíciles. El equipo respondió bien", confesó ‘Licha’.

Por último, Magallán habló sobre la posibilidad que tuvo en el último mercado de pases de partir hacia Europa: "Cuando tuve la posibilidad de ir a un club europeo, era un paso muy grande en mi carrera. Esos primeros días me afectó pero cuando tomé la decisión de quedarme, la Copa fue uno de los motivos. Y uno de los objetivos era llegar a la final, algo que gracias a Dios lo pude conseguir. Ahora, que estoy viviendo la final, voy a intentar disfrutarla y hacer todo para que Boca gane".