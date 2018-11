Maidana: "Uno cuando entra a la cancha, se olvida de que está condicionado"

En el mediodía de hoy, Jonatan Maidana brindó una rueda de prensa en el predio River Camp de Ezeiza, en donde palpitó lo que será la Final Superclásica de Copa Libertadores ante Boca Juniors, la cuál se disputará el próximo sábado, a las 17 en La Bombonera.



"Uno cuando arranca el partido, tiene toda esa tensión, de jugar dejando todo, con agresividad y eso te hace olvidar que estás condicionado. Si bien me gustaría llegar al partido en casa (el de vuelta) lo más importante ahora es el choque del sábado", confesó en referencia a que si llega a recibir una tarjeta amarilla en este choque de ida, no podrá jugar la vuelta en El Monumental.



En cuanto a las ausencias del entrenador, Marcelo Gallardo (suspendido por la Conmebol) y del mediocampista y capitán de River, Leonardo Ponzio (lesionado) para este partido, Maidana reflexionó: "Son bajas importantes. Leo es la bandera y el capitán del equipo, mientras que Marcelo maneja todo. Sin embargo, tenemos buen plantel y el que ingrese por Ponzio lo hará con muchas ganas e intentará hacer lo mejor".



"Siempre es importante cada charla que da él. Bajó a dar indicaciones, tratamos de agarrar lo más positivo que nos dijo y de trasladar eso a la cancha. Se dio de esa manera (por el hecho de que la Conmebol lo suspendió) y lamentablemente no estará en este partido, pero hay gente muy capacitada para dirigir este encuentro", aseguró el zaguero del Millonario, en referencia a Gallardo.



Por otra parte, consideró que el que gane esta Final quedará en lo más alto, y el perdedor "la seguirá remando": "Será un Superclásico intenso, y este partido se resolverá en los detalles", vaticinó.



Por último, dio su opinión sobre Boca Juniors: "Es un equipo muy fuerte, con mucha jerarquía, por algo está en la Final. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y tratar de ganar la Final", cerró.