Armani: "Siempre trato de brindar tranquilidad en el arco y a mis compañeros"

En la antesala de lo que será uno de los dos partidos más importantes de la historia para River Plate y Boca Juniors, uno de los referentes del plantel del Millonario, Franco Armani, habló en rueda de prensa este mediodía, después del entrenamiento de su equipo en el River Camp.



"Siempre trato de brindar tranquilidad en el arco. De por si soy tranquilo. Tenemos que estar tranquilo y tener la cabeza fría para tener buenos pensamientos en el campo de juego", aseguró el portero mundialista con la Selección Argentina.



"En comparación a la Final de Libertadores que me tocó jugar en Atlético Nacional, tomo a esta Final de otra manera. No todos los días se está en una Final de Copa Libertadores, en la que se enfrenta al rival, más estando en otra institución", manifestó.



"La apuesta fue que venía a una institución muy grande, que demanda pelear todos los torneos y ganar títulos. Fue la principal decisión por la que decidí venir a River Plate", confesó Armani.



Posteriormente, el portero de la Banda remarcó la importancia de su familia en su vida: "Mi familia está contenta de verme en una nueva Final de Copa Libertadores y más que en mi familia hay muchos hinchas de River. Ellos me dan apoyo siempre. Se disfruta el doble esta Final, por que me vienen a ver. Vendrán mis amigos, mi familia, gente de Colombia. Me pone muy feliz que puedan estar acá".



Por otra parte, analizó a Boca: "Anímicamente están bien. Pudieron conseguir buenos resultados y tienen grandes jugadores que individualidalmente marcan la diferencia". En este sentido, comentó que estudió a los delanteros del Xeneize: "Uno los conoce de cada partido. El día antes del partido, trato de mirar penales, tiros libres. Benedetto patea mucho desde afuera del área. Trato de tener una referencia de ellos".



En este contexto, opinó sobre si ganar esta Final Superclásica, implica borrar la mancha del descenso en la historia de River: "No tiene nada que ver. Uno día a día construye la historia de esta institución tan grande. Una cosa con otra no tiene nada que ver", sentenció.



Con respecto al partido que el Millonario ganó ante Gremio, el pasado martes por 2-1, Armani reflexionó: "Siempre hay una vida, siempre hay que luchar hasta el final. Se luchó hasta el final y conseguimos lo que queríamos. El arquero siempre tiene que estar cuando el equipo lo necesita. Gracias a Dios luchamos hasta el final, no nos dimos por vencidos y pudimos clasificarnos a la Final".



Para cerrar, dejó en claro que prefiere no llegar a definir la Copa Libertadores por penales, que el equipo irá a buscar un buen resultado a La Bombonera para definir tranquilo en El Monumental y opinó sobre la importancia de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes: "Creo que Marcelo en el banco de suplentes es muy importante por todas las herramientas que nos brinda durante el partido. En Brasil tuvimos a Matías, que está capacitado para estar en el banco y para dirigir y las cosas en Brasil salieron bien".