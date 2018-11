Análisis del rival: Agustín Rossi, mucho más seguro

Debido a que el arquero mostró algunas falencias defensivas en fase de grupos de esta misma Libertadores, Boca optó por contratar a un nuevo jugador en ese puesto: Esteban Andrada. El ex Lanús tuvo impresionantes actuaciones y se adaptó fácilmente al arco del Xeneize. Sin embargo, en la ida ante Cruzeiro por los Cuartos de Final de la Copa, sufrió, gracias a Dedé, una fractura de mandíbula que lo dejaría fuera de las canchas por un largo tiempo (sigue en recuperación), y aunque se estima que vuelva para la vuelta en el Monumental, lo cierto es que Rossi atajará en la ida y en Vavel analizaremos su rendimiento en los últimos partidos.

Como dijimos anteriormente, tras el 2-0 en la Bombonera y la lesión de Andrada, Boca recurrió a darle confianza a su arquero con el que logró el bicampeonato, Agustín Rossi. Antes contrató a Carlos Lampe para pelear el puesto con el ex Estudiantes de La Plata, pero el portero boliviano aún no tiene minutos en con la camiseta azul y amarilla. Tras esa victoria ante el conjunto brasilero, Boca se enfrentó a River en la Bombonera y allí Rossi fue ovacionado por el hincha xeneize, como para ir tomando confianza para los partidos importantes que seguían a futuro. Esa tarde, Boca cayó por 2-0, igualmente, la culpa no fue del arquero que poco tuvo que hacer en los goles.

Luego, Boca tenía una difícil parada en Brasil. Allí Rossi se mostró mucho más seguro ante Cruzeiro aunque con algunos rebotes que hicieron sufrir un poco a los hinchas de Boca Juniors. Sin embargo, el balance de aquella noche fue positivo y su equipo logró pasar de fase a pesar de que los brasileros atacaron por todos lados y llenaron de centros el área de Agustín.

Siguiendo en el plano internacional, Rossi no tuvo complicaciones en la ida de las Semifinales ante Palmeiras porque el conjunto verde no atacó tanto como se esperaba. Aquí fue cuando el portero se tomó revancha de aquella noche fatal por la fase de grupos en la que Boca cayó y se complicó para pasar a Octavos de Final.

Ya en la vuelta, Palmeiras si fue más ofensivo y logró complicar a la defensa de Boca en varias ocasiones. Aquella noche el conjunto argentino dejó caer dos veces su arco pero Rossi, en el momento más duro del partido, apareció en varias ocasiones salvando al equipo y demostrando la confianza que le otorgaba el plantel.

Izquierdoz, flamante defensor de Boca, tras el partido aclaró: "Agustín es un buen arquero, da confianza y salva".

Así fue la noche completa de Agustín Rossi ante el "Verdao".

Ahora, Guillermo Barros Schelotto le da un lugar a Rossi en el primer partido de la Final más importante de la historia del fútbol argentino. El arquero inspira y se siente bien para este primer partido a pesar de que se rumorea que en la vuelta atajará Andrada.