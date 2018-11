Montillo: "Tenemos actitud de poder salir adelante"

Cada fecha de Superliga es un sufrimiento en Victoria, porque significa una oportunidad menos para salir del pozo de la "zona roja", que lo tiene, hoy por hoy, 26° de 26 equipos en los promedios. Último, superado por todos y con solo 14 fechas para resurgir. Sin embargo, aún no está ficha la última palabra.

El plantel de Mariano Echeverría ​sufrió otro golpe al ser goleado en La Bombonera y no solo eso, sino que quedó más lejos de sus rivales directos: Patronato se fue a nueve puntos, Belgrano a once y San Martín de Tucumán ganó y lo pasó. Sin embargo, Tigre tendrá una chance de redimirse este lunes cuando reciba por la 12° fecha en el Coliseo a Argentinos Juniors, que también se metió en la lucha por la permanencia. Al respecto habló hoy Walter Montillo, en el predio de Mapuche Pilar, en diálogo con TyC Sports.

La Ardilla, que llegó al club a comenzó de año y se puso a punto físicamente para este semestre, destacó que el partido ante el Bicho será una final: "No hay más margen de error, sea el rival que sea el que esté enfrente".

"Realmente se hace muy difícil. Sabíamos que nos hablamos a encontrar con un camoeonato complicado, siempre lejos desde el principio. Pero tenemos la esperanza y la actitud para sacarlo adelante", remarcó luego el ex San Lorenzo y Santos, enfatizando que el grupo es consciente del desafío que tienen por delante.

Para terminar, dejó un mensaje de esperanza de cara al corto plazo, donde las palabras no sirven si no hay apoyo de los resultados: "El equipo no juega mal, pero obviamente nos faltan muchas cosas, el equipo no gana. Ojalá el lunes podamos empezar a sumar de a tres y recortar distancias", ya pensando en los equipos que también luchan por quedarse en Primera.

Montillo, quien vino como apuesta, tuvo continuidad en esta segunda mitad del año con Cristian Ledesma, mientras que con Echeverría, recién fue al banco por primera vez ante Boca, e ingresó en el segundo tiempo ya con poco para hacer. Lleva siete partidos oficiales. En el equipo están por delante Diego Morales y Matías Pérez García, aunque la Ardilla aún puede aportar soluciones, con pegada, conducción y experiencia para ayudar a salir de este mal momento.