Gastón Defagot: ''Si deciden no viajar jugaremos con juveniles, no tengo promesa de pago"

Todo marchaba en orden para Instituto. Logró el pasado viernes ante su gente una victoria clave -la segunda consecutiva- y logró de esa manera acomodarse en la tabla de posiciones (se encuentra a tan solo un punto del reducido).

El día lunes fue un día bastante tranquilo, donde el equipo entrenó en el complejo "La Agustina" comenzando a pensar en el duelo del próximo sábado a las 14 frente a Chacarita Juniors.

El día de ayer comenzaron los problemas. Los jugadores decidieron entrenar sin la indumentaria del club como señal de protesta ante la deuda de dos meses en concepto de sueldos por parte de la Comisión Directiva. Además, Julio Chiarini y Pablo Vegetti entrenaron diferenciados, ambos se encuentran con molestias.

Para el día de hoy, la situación no cambió mucho, los futbolistas decretaron continuar con la medida de fuerza ante la falta de respuesta de los directivos ''albirrojos".

Uno de los que habló con la prensa en la mañana de hoy luego de la práctica en el Mario A. Kempes, fue el defensor Alan Aguirre, quien no ocultó su malestar por esta situación: ''Es incómodo para nosotros y desprolijo tener que trabajar con nuestra ropa. Teníamos que tomar una medida. No hay respuestas, ese es el problema. Hay gente que tiene familia y la está pasando mal".

Además, el ex Boca agregó: ''Nosotros nos comunicamos con el presidente (Gastón Defagot), que es el que nos tiene que dar soluciones y por ahora no las puede encontrar".

Al ser consultado al respecto, el presidente de la institución enfatizó: "Es un problema financiero más que económico. Estoy esperando el ingreso de 100 mil dólares por derechos de 'Wanchope' Ábila, con eso me pongo al día".

Al ser consultado sobre la medida tomada por los jugadores dijo: "No estoy caliente, de la decisión me enteré el lunes y lo respeto pero no lo comparto. Si deciden no viajar jugaremos con juveniles. No tengo promesa de pago".

Además, aseguró que la medida fue "apoyada" por el cuerpo técnico y afirmó que "los jugadores que cobran menos de 30 mil pesos están al día''. Los próximos días serán clave para ver como llega el equipo a su próximo compromiso frente al ''Funebrero"